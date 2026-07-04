Dos planetas, un destino

La cuenta atrás ha llegado a su fin para una de las propuestas musicales más singulares del verano en la isla de Tenerife. Verbena Cósmica estrena este sábado en La Laguna su edición de este año con una edición que apuesta por ampliar su universo sonoro a través de dos escenarios temáticos y un cierre de fiesta que se trasladará al Aguere Espacio Cultural.
ESCENA MUSICAL EMERGENTE ISLEÑA
Más que un festival al uso, la iniciativa de este fin de semana se ha consolidado como una experiencia que combina música electrónica, cultura, creatividad y un ambiente festivo que se inspira en las verbenas populares, reinterpretadas, eso sí, desde una estética contemporánea.
La cita, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Promotur Turismo Islas Canarias del Ejecutivo autonómico, se desarrollará hoy entre las 14.00 y las 23.00 horas en el Parque de la Vega, un espacio que volverá a convertirse en el punto de encuentro para cientos de asistentes atraídos por una propuesta que reúne a algunos de los nombres más destacados de la actual escena musical emergente de Canarias.
Uno de los aspectos que sobresalen en esta edición en la Ciudad de los Adelantados será la división del recinto en dos universos musicales. El denominado Jupiter Stage estará protagonizado por Iris GarBo, Just Beca, Grooved, Andrés Morales y Loco Moon. En paralelo, el Neptuno Stage ofrecerá un viaje sonoro diferente con Flüa, Claudia Rutten, Candela y Vikii al frente de la cabina.
La organización busca así ofrecer dos ambientes diferenciados para que el público pueda elegir entre distintas propuestas musicales sin abandonar el mismo recinto, reforzando la identidad de la cita como una experiencia dinámica y en constante movimiento.
‘AFTER CÓSMICO’
Pero el viaje no terminará cuando se apaguen los equipos del parque. A partir de la medianoche comenzará el After Cósmico, que trasladará la celebración al Aguere Espacio Cultural con las actuaciones de Loco Moon, Claudia Rutten y Vikii.
Desde sus primeras ediciones, la Verbena Cósmica ha ido construyendo una identidad propia dentro del calendario cultural canario. Su filosofía pasa por dar visibilidad tanto a artistas consolidados como a nuevos talentos del Archipiélago, al tiempo que también incorpora espacios para diseñadores, creadores y propuestas culturales que complementan la programación musical.
Esa mezcla entre tradición popular y tendencias contemporáneas se ha convertido en uno de los principales rasgos diferenciadores del proyecto.