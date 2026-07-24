El 35º Canarias Jazz & Más se despide de Tenerife desde Puerto de la Cruz

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más, que comenzó el 3 de julio, clausura durante este fin de semana su trigesimoquinta edición. Los últimos conciertos van a tener lugar en Gran Canaria y Tenerife. En este último caso, el festival se despide en Puerto de la Cruz, donde este viernes (19.30 horas) van a actuar en el Espacio Playa Martiánez el trompetista y compositor grancanario Ernesto Montenegro, en formación de quinteto, y la banda de pop rock noruega Tora Daa.
Mañana sábado (12.00 horas), la Sala Andrómeda del Lago Martiánez alberga Ponké y la Ciudad del Jazz, una propuesta didáctica que busca despertar la curiosidad por este género y transmitir la idea de que la libertad es un viaje, una búsqueda constante de autoexpresión y conexión con los demás.
Ese mismo día, como fin de fiesta, estarán en el Espacio Playa Martiánez (19.30 horas) el Yul Ballesteros Trío junto al saxofonista cubano Ariel Brínguez, así como la bajista marfileña Manou Gallo.
Para recabar más información sobre el festival y los artistas que lo protagonizan, se puede acudir al sitio web canariasjazz.com.