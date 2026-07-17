El Afecto Ilustrado homenajea al violinista Nicola Matteis en la Racba

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) ofrece este viernes (19.00 horas), en su sede de la capital tinerfeña (plaza de Ireneo González, 1), su tradicional Concierto de Verano, a cargo del grupo El Afecto Ilustrado, que rendirá homenaje al violinista y compositor italiano Nicola Matteis (1650-1714).
La actuación, que cuenta el apoyo del Cabildo de Tenerife, es de entrada libre hasta completar el aforo.
El Afecto Ilustrado recorrerá parte de la obra del músico italiano, cuya llegada a la Inglaterra del siglo XVII supuso una auténtica revelación estética.
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