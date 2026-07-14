El Alisio Talks se estrena con Ona Carbonell y Almudena Cid: la cara menos visible del deporte de élite

Cuando una deportista sube al podio, todo parece encajar. La sonrisa, la bandera, los aplausos, el metal colgado al cuello… Es la imagen perfecta. La que queda para la historia.
Pero hay otra fotografía que casi nunca vemos.
La de los entrenamientos en soledad. La de una lesión que llega en el peor momento. La de quien gana y, aun así, siente que no es suficiente. La de una adolescente obligada a madurar demasiado rápido porque todo su entorno espera resultados inmediatos.
Precisamente de esa parte menos amable, aunque profundamente humana, habla el primer episodio de El Alisio Talks. El nuevo espacio reúne a Ona Carbonell y Almudena Cid, dos nombres esenciales del deporte español, para conversar sobre aquello que sucede lejos de los focos.
No se trata de repasar medallas ni de recordar únicamente sus mejores competiciones. La propuesta va mucho más allá: entender qué precio puede tener la élite y cómo debería cambiar el deporte para cuidar mejor a quienes lo practican.
Dos referentes que conocen el éxito… y también sus costes
Ona Carbonell construyó una trayectoria extraordinaria dentro de la natación artística, una disciplina que combina resistencia, coordinación, expresión y un nivel de exigencia física enorme.
Almudena Cid, por su parte, hizo historia en la gimnasia rítmica al convertirse en la única gimnasta que alcanzó cuatro finales olímpicas consecutivas.
Vistas desde fuera, ambas carreras parecen escritas con letras doradas. Sin embargo, escuchar a sus protagonistas permite descubrir todo lo que hubo detrás: incertidumbre, sacrificios, presión, conflictos internos y decisiones que no siempre fueron fáciles.
Y ahí está, quizá, el mayor valor de esta conversación. No hablan desde la teoría. Hablan desde la experiencia.
El peligro de exigir resultados antes de tiempo
Uno de los temas que aparece con más fuerza es la obsesión por encontrar campeones cada vez más jóvenes.
Hoy parece existir una prisa constante. Si una deportista no destaca con 15 o 16 años, algunos comienzan a pensar que ya ha perdido el tren. ¿De verdad el talento tiene que aparecer tan pronto? Almudena Cid demuestra que no.
La exgimnasta recuerda que no dominó las categorías alevines ni infantiles. Su carrera no nació de una superioridad inmediata, sino de un crecimiento lento, trabajado y lleno de aprendizajes.
Esto resulta importante porque muchas veces se confunde el éxito precoz con la garantía de una gran trayectoria. Y no siempre van de la mano.
Un joven puede ganar todo durante sus primeros años y después encontrarse sin herramientas para afrontar una derrota, una lesión o un cambio físico. También puede suceder lo contrario: alguien que no sobresale al principio puede alcanzar su mejor nivel más tarde, cuando tiene mayor madurez y conoce mejor su cuerpo.
No todos los deportistas florecen a la misma edad. Pretender que lo hagan puede terminar rompiendo procesos que necesitaban tiempo.
Llegar arriba es solo una parte del desafío
Ona Carbonell introduce otra reflexión clave: alcanzar la élite es complicado, pero mantenerse puede ser todavía más duro.
Una vez que se consigue un gran resultado, las expectativas cambian. Ya no basta con haber ganado. Hay que volver a hacerlo. Y después, otra vez.
El éxito puede convertirse entonces en una especie de deuda permanente. Como si la deportista estuviera obligada a demostrar en cada competición que su victoria anterior no fue casualidad.
Carbonell cuenta que, tras conseguir una medalla olímpica, no sintió únicamente felicidad. También apareció la presión por volver a estar a la altura. Es curioso… uno imagina ese momento como una explosión de alegría absoluta, pero la realidad puede ser muy diferente.
A veces, ni siquiera hay tiempo para disfrutar.
Esa sensación demuestra por qué la preparación psicológica debería ocupar un lugar tan importante como el entrenamiento físico. La mente también necesita descansar, recuperarse y aprender a gestionar las expectativas.
Perder, lesionarse y volver a empezar
La carrera de un deportista nunca avanza en línea recta.
Hay días buenos, claro, pero también aparecen derrotas que duelen más de lo esperado, lesiones que cambian una temporada completa y decisiones externas que pueden generar frustración.
Ona Carbonell y Almudena Cid coinciden en que la adaptación es una de las habilidades más valiosas dentro del alto rendimiento.
No se trata de evitar las caídas, porque eso es imposible. Se trata de saber qué hacer cuando llegan.
Aprender a perder sin sentirse derrotado para siempre. Entender que una lesión no elimina todo el trabajo realizado. Aceptar que un mal resultado no define una carrera completa.
El deporte enseña disciplina y perseverancia, pero también debería enseñar a parar, revisar el camino y empezar de nuevo cuando sea necesario.
La importancia de cuidar a la persona completa
Durante mucho tiempo, la atención dentro de la alta competición se concentró casi exclusivamente en el rendimiento.
¿Corre más rápido? ¿Salta más alto? ¿Puede entrenar otra hora? ¿Llegará en condiciones a la siguiente prueba?
Sin embargo, una deportista no es solo un cuerpo que ejecuta movimientos. También tiene emociones, preocupaciones, miedos y una vida que continúa fuera del pabellón o de la piscina.
Almudena Cid explica que tuvo que defender su bienestar incluso frente a determinadas estructuras deportivas. Tomar esas decisiones no debió de ser sencillo, pero acabó siendo fundamental para alargar su carrera.
Ona Carbonell propone un acompañamiento integral. Una red en la que entrenadores, psicólogos, fisioterapeutas, médicos y nutricionistas no trabajen cada uno por su lado, sino de forma coordinada.
Es una idea sencilla, aunque no siempre se aplica: todos deberían mirar en la misma dirección y situar a la deportista en el centro.
No al resultado. No a la medalla. A la persona.
Hablar de menstruación también es hablar de rendimiento
La conversación entra además en un terreno que durante años fue incómodo dentro del deporte: la menstruación.
En disciplinas donde el cuerpo tiene una presencia constante y el esfuerzo físico es extremo, los dolores menstruales pueden afectar directamente al rendimiento. Aun así, muchas deportistas crecieron sin información suficiente y sin espacios seguros para explicarlo.
El silencio era habitual. Decir que algo dolía podía interpretarse como falta de compromiso o debilidad.
A eso se añadía el miedo a la medicación. Ante los controles antidopaje, algunas deportistas dudaban incluso sobre qué podían tomar para aliviar las molestias.
Parece increíble que algo tan natural haya sido tratado durante tanto tiempo como un asunto que debía esconderse.
Poder expresar “hoy necesito adaptar el entrenamiento” debería formar parte de un entorno deportivo normal. No supone rebajar la exigencia. Supone trabajar con más conocimiento y sentido común.
¿Y si alguien solo quiere seguir haciendo deporte?
El episodio también plantea una pregunta que afecta a miles de jóvenes.
¿Qué ocurre cuando alguien disfruta entrenando, pero no tiene como objetivo llegar a unos Juegos Olímpicos?
A determinadas edades, especialmente alrededor de los 17 o 18 años, muchas estructuras deportivas parecen ofrecer únicamente dos opciones: competir al máximo nivel o dejarlo.
Y entre una cosa y la otra hay todo un mundo.
Se puede practicar deporte para sentirse mejor, compartir tiempo con amigos, cuidar la salud o simplemente disfrutar. No hace falta vivir pendiente de una clasificación para que el entrenamiento tenga valor.
Ona Carbonell y Almudena Cid cuestionan esa cultura de la inmediatez que transforma cada actividad en una carrera hacia el éxito. A veces, moverse, aprender y pasarlo bien ya es suficiente.
Bueno… debería serlo.
Un deporte más humano también puede ser más competitivo
El primer capítulo de El Alisio Talks deja una idea poderosa: cuidar al deportista no significa renunciar a la excelencia.
Al contrario.
Una persona escuchada, acompañada y respetada tendrá más herramientas para tomar decisiones, afrontar los momentos difíciles y construir una carrera sostenible.
La exigencia seguirá existiendo. La competición también. Pero ambas pueden convivir con la salud mental, el descanso y el respeto por los procesos individuales.
Ona Carbonell y Almudena Cid no esconden la dureza de la élite. Tampoco rechazan todo lo que el deporte les ha dado. Lo que hacen es algo más necesario: poner encima de la mesa las contradicciones de un sistema que celebra las medallas, pero no siempre pregunta cómo se consiguieron.
Tal vez haya llegado el momento de cambiar la pregunta.
En lugar de interesarnos únicamente por cuántas veces ganó una deportista, podríamos preguntarnos cómo se sintió durante el camino, qué tuvo que superar y qué apoyo recibió cuando dejó de ganar.
Porque los resultados pasan. Las fotografías envejecen. Las medallas terminan guardadas en una caja o en una vitrina.
La persona, en cambio, continúa.