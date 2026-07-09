El archivo documental de Antena 3 Canarias será recuperado y digitalizado

Televisión Canaria y Atresmedia rubricaron este miércoles en Madrid un acuerdo que permitirá rescatar y digitalizar el archivo documental de Antena 3 Canarias. El grupo de comunicación nacional ha cedido el uso de todo el material que la cadena privada generó en el Archipiélago desde 1990 a 2018.
Participaron en la firma el administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo; la directora general corporativa de Atresmedia, Patricia Pérez González; el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González; la directora de Informativos de Televisión Canaria, Marta Cairós, y la gerente de Documentación de Atresmedia, Pilar Auserón.
La delegación de Antena 3 Noticias en Canarias, que despidió sus informativos territoriales en 2018 tras 28 años de emisión ininterrumpida, cuenta con un archivo de unas 8.000 horas de programas informativos emitidos y brutos de grabación. La intención ahora es favorecer en todo lo posible la conservación, la protección, la custodia y el uso de dicho archivo.
Según explicó el administrador general de RTVC, César Toledo, el material cedido “tiene un valor global e histórico como fondo documental”. “Para nosotros -continuó- hoy es un día muy feliz porque vamos a poder digitalizar una época de nuestras vidas que dio lugar a la Canarias que hoy conocemos, con acontecimientos políticos, sociales y económicos muy importantes, desde la integración de nuestro territorio como región ultraperiférica en la Unión Europea a la reforma de nuestro régimen económico y fiscal, o incluso grandes acontecimientos sociales, culturales, deportivos, de los que no teníamos testimonio y que ahora, gracias a este acuerdo, vamos a poder tener, con todo ese material correctamente digitalizado y archivado para su uso público”.
COMPROMISO
El director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, indicó que el acuerdo “forma parte del compromiso que A3 Media, como operador privado, tiene con la sociedad, con Canarias, de devolver de alguna forma la confianza que los espectadores le han dado”.
González, que fue director general de RTVC entre 2005 y 2007, afirmó que “el archivo documental de Antena 3, hoy A3 Media, va a aportar muchísimo al patrimonio cultural y audiovisual de las Islas. La televisión pública le va a sacar muchísima rentabilidad y los ciudadanos de las Islas van a poder acceder a todas las imágenes”.