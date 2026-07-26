El Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife recibió durante este curso a más de 20.000 personas

Más de 20.000 personas se beneficiaron de las actividades impulsadas por el Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife en la temporada 2025-2026. Espectáculos para centros escolares y sociales, acciones en las aulas, actividades de mediación, reuniones online con el profesorado, recursos educativos y visitas guiadas educativas y técnicas configuraron la propuesta que se desarrolló de septiembre de 2025 a junio de 2026.
“Es gratificante ver los resultados de este departamento del Auditorio”, afirma el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha. “Estoy muy orgulloso de que hayamos apostado firmemente por potenciar esta parcela y se estén comprobando los resultados”, agregó Acha, quien considera que uno de los efectos del éxito consiste en llegar a públicos de todas las edades, “desde los bebés que participaron en el novedoso programa Coro Canguro hasta una alumna de 78 años que tenemos en las Escuelas de Teatro”.
IMPLICACIÓN
El consejero detalla que las acciones no solo se realizan en el Auditorio de Tenerife, también recorren la geografía insular. De igual modo, destaca “la implicación de la Fundación DISA en facilitar que los jóvenes se aproximen a la actividad cultural a través del programa Prevenidos” y menciona asimismo las XVII Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, organizadas en la Isla por el Inaem.
Los conciertos y espectáculos educativos en el Auditorio de Tenerife que se ofertan a los centros escolares y sociales de la Isla fueron 19 y contaron con una asistencia superior a los 13.400 espectadores. Entre estas acciones figuran las que se realizan con la Sinfónica de Tenerife (Cuatro cuerdas y pico, para Infantil; Allegro, para Primaria, y Fetén Sinfónico, para Secundaria) y una función de la ópera El castillo de Barbazul, de Bartók.
La primera edición de Coro Canguro contó con 40 adultos, entre ellos varias mujeres embarazadas, y 24 bebés provenientes de una decena de municipios de la Isla. Coro Canguro aborda una metodología creada por la organización Grandes Oyentes, que congrega familias, artistas y músicos de diferentes géneros.
El programa Teatro en la Escuela consiste en una convocatoria pública para formaciones musicales y compañías de teatro y danza, que, tras un proceso de selección, da lugar a un catálogo. En él se incluyeron 15 compañías con espectáculos y procesos creativos, que se ofertaron a los centros educativos y sociales de la Isla. Esto dio lugar a 81 funciones y 121 sesiones de procesos creativos en 99 centros de 23 municipios, disfrutados por 6.591 espectadores.
‘ESCUELAS DE TEATRO’
El programa Escuelas de Teatro llegó a una decena de municipios para formar a 131 alumnos, de 7 a 78 años. Teatro Aficionado, que promueve este arte entre asociaciones culturales, programó 42 funciones de 10 colectivos de la Isla.
Las visitas guiadas educativas consisten en un proceso de formación e información de públicos en horario escolar. Además de la visita, participan en talleres para distintos niveles educativos. A ellas se sumaron 777 alumnos. También se realizaron visitas guiadas técnicas para conocer los procesos de trabajo a 190 estudiantes de ciclos de especialización y se llevaron a cabo actividades de mediación con alumnado de la Isla y con colectivos como la Fundación ONCE o AFES Salud Mental.
El Área Educativa y Social está asociada a Reseo European Network for Opera, Dance and Music Education (red europea para la educación en ópera, danza y música) y la Red Nacional de Organizadores de Conciertos Educativos (ROCE).