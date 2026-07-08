El Auditorio Infanta Leonor de Arona se cita el 16 de julio con ‘La Reina del Swing’

El espectáculo La Reina del Swing, que tiene como protagonista a una de sus grandes embajadoras, Gunhild Carling, aterriza en Tenerife tras conquistar al público de la capital grancanaria con un lleno absoluto en el Teatro Cuyás. El Auditorio Infanta Leonor de Arona acoge el 16 de julio (20.30 horas) esta producción con la Gran Canaria Big Band y la artista sueca, una auténtica estrella en su género musical por su carisma y talento multidisciplinar en el escenario.
LA EVOLUCIÓN
Con la dirección artística de Chano Gil, la formación grancanaria y la intérprete nórdica transformarán el escenario del Auditorio Infanta Leonor en un gran cabaret inspirado en los años 20 del pasado siglo, para conducir al público por la evolución del swing hasta adentrarse en el ritmo del jazz de las décadas posteriores. Se trata, en suma, de un viaje musical concebido para revivir la esencia de las grandes orquestas.
El show, organizado por el Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arona, está recomendado para mayores de 12 años. Las entradas ya se encuentran disponibles a través del portal oficial Ticketary.
VERSATILIDAD
Gunhild Carling ha construido una trayectoria marcada por su versatilidad artística. Cantante, multiinstrumentista y bailarina de claqué, la intérprete sueca domina instrumentos como el trombón, la trompeta, la flauta dulce, la gaita, la armónica, la batería y el piano, convirtiendo cada una de sus actuaciones en un despliegue de talento e improvisación.
Carling comenzó a recorrer los escenarios europeos desde muy joven. En la actualidad participa en festivales de todo el mundo y sus contenidos acumulan más de 50 millones de visualizaciones en plataformas digitales, consolidándola como una de las grandes referencias del jazz tradicional.
La Gran Canaria Big Band, dirigida por Chano Gil, es una de las big bands más destacadas de España gracias a una trayectoria que la ha llevado a compartir escenario con numerosos artistas de prestigio internacional y a convertirse en una de las principales impulsoras del jazz y el swing en las Islas. Para La Reina del Swing, la banda vuelve a apostar por una producción de gran formato que recrea la evolución de este género con un repertorio cuidadosamente seleccionado.