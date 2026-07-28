El Boreal revela el cartel por días y activa la venta de entradas para cada jornada

El XIX Festival Boreal acaba de anunciar las propuestas musicales por día, así como la puesta a la venta de las entradas para jornada de los conciertos, que tendrán lugar el 18 y el 19 de septiembre en Los Silos. Tras el lanzamiento de los abonos generales, el público ya puede adquirir los pases para cada uno de los dos días de programación musical, una opción que permitirá disfrutar del festival con mayor flexibilidad.
Durante la tercera semana del próximo mes de septiembre, el municipio de la Isla Baja volverá a convertirse en punto de encuentro internacional para la música, la diversidad cultural y la sostenibilidad, con una nueva edición de “uno de los festivales más reconocidos de España por su programa y su compromiso social y medioambiental”, destacan desde la organización.
La programación musical reúne a artistas de dentro y fuera de las Islas, en un cartel que vuelve a apostar por la mezcla de estilos, culturas y propuestas innovadoras. La jornada del viernes 18 estará conformada por The Neighborhood Kids, Aïta Mon Amour, Hempress Sativa con Paolo Baldini Dub Files, Renata Flores, Rubio, The Queen of Bass, El Veneno Crew, BCUC, Pleito y Jable.
El sábado 19 será el turno de Daddy G (Massive Attack DJ Set), uno de los referentes de la música electrónica y el trip hop internacional, Aterciopelados, Imarhan, Throes + The Shine, Fuensanta, Josyara, Candeleros, La Terrorista del Sabor y Xerach, completando un cartel de 20 nombres que refleja el carácter multicultural que ha definido al festival desde sus inicios.
Además de los conciertos, el Festival Boreal volverá a desplegar una amplia programación paralela con actividades socioculturales, exposiciones, talleres, encuentros y jornadas profesionales, propuestas familiares y acciones de sensibilización medioambiental, “consolidando un modelo de festival que sitúa la sostenibilidad, la igualdad y la convivencia entre culturas en el centro de su identidad”, señalan.
LOCALIDADES E INFORMACIÓN
Las entradas por jornada ya están disponibles a través de la web del festival, donde también puede consultarse toda la información sobre la programación y las actividades que conformarán esta decimonovena edición: http://festivalboreal.org/.
El Festival Boreal está organizado por Folelé Producciones. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Los Silos y el patrocinio del Gobierno de Canarias, a través de Promotur Turismo Islas Canarias, el área de Cultura y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Consejería de Transición Ecológica; el Cabildo de Tenerife, con su Consejería de Cultura, y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, por medio del Inaem. Cuenta con el apoyo del Instituto Canario de Igualdad, así como de Juventud, de Acción Social del Cabildo de Tenerife (Sinpromi y Turismo de Tenerife). Colaboran también otros organismos, entidades y empresas, como la Fundación SGAE, Casa África, CoordiCanarias y la Fundación La Caixa.