El británico wAFF encabeza la nueva entrega de ‘Essence’ en Papagayo

Con una trayectoria que lo ha llevado desde los clubes de Leeds hasta algunos de los escenarios más prestigiosos del planeta, wAFF es una de las figuras más influyentes de la electrónica británica. Él será este sábado (22.00 horas) protagonista de una nueva edición de Essence en Papagayo Tenerife, en Arona (avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas), donde compartirá cabina con los residentes Luis Groove y Beto Uña.
Reconocido por su capacidad para crear producciones atemporales y por unas actuaciones cargadas de personalidad, el fundador de Nature Records mantiene una estrecha relación con Hot Creations, el sello de Jamie Jones, además de ser una pieza habitual dentro del universo Paradise, la marca que nació en el mítico DC10 de Ibiza y de la que forma parte desde sus inicios.