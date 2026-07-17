El Canarias Jazz & Más brinda más de una decena de conciertos en cuatro islas

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más recorre este fin de semana escenarios de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Gomera con artistas como la pianista suiza Manon Mullener, que presenta su tercer álbum, Stories; el compositor e instrumentista brasileño Hamilton de Holanda, que ha reinventado la sonoridad de la mandolina y hoy es uno de los artistas más vanguardistas de la música brasileña, y el pianista valenciano Xavi Torres, en formación de trío junto al saxofonista puertorriqueño Miguel Zenón.
‘PONKÉ Y LA CIUDAD DEL JAZZ’
De igual manera, actúan el pianista y compositor menorquín Marco Mezquida; la formación canaria Simbeque Project y José James y Célia Kameni, además de representarse el espectáculo Ponké y la ciudad del Jazz.
La agenda en Gran Canaria conduce este viernes hasta el Teatro Pérez Galdós con una doble convocatoria: la charla Jazz en Europa (18.30 horas) y el concierto de José James y Célia Kameni (20.00) Marvin Gaye’s I Want You. En Tenerife, el escenario ubicado en el capitalino parque García Sanabria ofrece (19.30) las actuaciones de Mallon Mullener 5tet y Hamilton de Holanda. Un doble concierto que mañana sábado (19.30) llega a la isla de Gran Canaria, al parque municipal de Santa Brígida.
José James & Célia Kameni, Simbeque Project y Marco Mezquida figuran también en la programación de este fin de semana
Las propuestas de hoy viernes se completan en Lanzarote. La plaza del Almacén, en Arrecife, brinda (19.30 horas) los conciertos de Xavi Torres Trío & Miguel Zenón, así como el del Marco Mezquida Trío.
PARQUE GARCÍA SANABRIA
Mañana sábado en Tenerife, en el parque García Sanabria (19.30), toman el relevo en la programación Simbeque Proyect y Xavi Torres Trío & Miguel Zenón. Simbeque Project también estará el domingo (18.30) en La Gomera, en Playa Santiago, Alajeró. La formación se presenta en formato septeto, con Miguel Manescau (guitarra eléctrica y dirección), Beatriz Alonso (voz), Octavio Hernández (guitarra eléctrica), Roberto Domínguez (bajo eléctrico), Norberto Arteaga (saxo alto), Luis Suárez (percusión y samplers) y Akior García (batería).
Además, el domingo, a partir de las 12.00 horas, el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife acoge el espectáculo Ponké y la Ciudad del Jazz, una propuesta dirigida a toda la familia que fusiona música y narración con el objetivo de despertar la curiosidad por el jazz.