El Canarias Jazz & Más recibe a Marco Mezquida, Carlos Meneses y José James & Célia Kameni

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más afronta su tercera semana con una ecléctica agenda en distintos escenarios de Gran Canaria y Tenerife. La música en directo, con artistas internacionales, nacionales y canarios, tiene como protagonistas a las formaciones Marco Mezquida Trío, José James y Célia Kameni, con el proyecto Marvin Gaye’s I Want You, y Carlos Meneses, que presenta el álbum [Collabs].
La palabra también será protagonista con dos mesas de debate, conducidas por el director del Canarias Jazz & Más, Miguel Ramírez: hoy miércoles, desde las 18.30 horas, en la Casa de Colón de la capital grancanaria, que abordará los 35 años del festival; y mañana, en el Teatro Leal, en La Laguna, y el viernes, en el Teatro Pérez Galdós (18.30 horas), con sendos encuentros acerca del jazz en Europa, a cargo de cinco periodistas internacionales que realizan la cobertura del festival.
CONCIERTOS
La agenda de conciertos comienza hoy con el de Marco Mezquida Trío en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife (20.00 horas), y mañana jueves, en El Rincón del Jazz de Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria (20.00). El pianista y compositor menorquín estará acompañado por Martín Meléndez (chelo) y Aleix Tobias (batería y percusión) en la presentación de su álbum Táctil.
La jornada de este miércoles en Gran Canaria conduce hasta la Casa de Colón, con coloquio y posterior concierto de Carlos Meneses. A las 18.30 horas se celebra la charla 35 años de Festival, en la que Miguel Ramírez repasará la historia de este proyecto musical. Estará acompañado por Alberto Hernández Sicilia, productor de la muestra, con más de 30 años de experiencia en el sector; Tato Bethencourt, uno de los baluartes del festival desde su posición como programador y responsable en estas lides en el Teatro Pérez Galdós; Míchel Jorge Millares, periodista con una extensa trayectoria en medios locales y responsable del gabinete de comunicación del festival durante muchos años, y Nacho González, fotógrafo del festival en Gran Canaria.
Y de la palabra a la música en directo en la Casa de Colón con el contrabajista, compositor y productor canario de jazz Carlos Meneses (20.00 horas), que presenta la música de [Collabs], un álbum colaborativo autoproducido que le valió el galardón a Mejor Disco de Jazz en los Premios Canarios de la Música 2025. Con Marcos Pulido (trompeta), Daniel González (batería), Yul Ballesteros (guitarra) y Carlos Meneses (contrabajo), el proyecto musical se presenta en formato de concierto orientado a acercar el jazz contemporáneo a públicos diversos.
EUROPA
Mañana jueves habrá una doble cita con el festival en Tenerife y Gran Canaria. En el Teatro Leal de La Laguna se celebra la primera de las dos charlas Jazz en Europa, moderadas por Miguel Ramírez, en las que participarán los periodistas Larry Pryce, Nuno Catarino, Rosarita Crisafi, Christoph Giese y Maria Zimny. La propuesta se repite el viernes en el Pérez Galdós.
Tras esta mesa de debate, y también en el Teatro Leal de La Laguna (20.00), mañana el festival abre una ventana al universo musical de Marvin Gaye de la mano de José James y Celia Kameni con Marvin Gaye’s I Want You, un concierto que también se podrá disfrutar el viernes en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.
José James insufla nueva vida a un clásico atemporal en el 50º aniversario del celebrado álbum I Want You de Marvin Gaye. Para ello, el artista de Minneapolis va a estar acompañado de la también cantante Célia Kameni.