El Canarias Jazz & Más recorre cinco islas durante este fin de semana

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más visita cinco islas en su segundo fin de semana. A los conciertos programados en Tenerife y Gran Canaria, se suman los de La Palma, El Hierro y Fuerteventura. Serán un total de once actuaciones en seis espacios escénicos diferentes, a cargo de siete proyectos internacionales, nacionales y locales, que moverán a más de 30 músicos.
EL CARTEL HASTA EL DOMINGO
Tres intensas jornadas que van a contar con Eric Alexander Jazz Syndicate, Lucía Rey, Antonio Forcione & Cenk Erdogan, Cuban Jazz Syndicate, Estelle Perrault 5tet, el espectáculo Ponké y la ciudad del jazz y la producción Mujeres Canarias del Jazz, que reúne las voces de las cantantes Esther Ovejero, María Zerpa, Moneiba, Mónica Santana y Olga Sánchez, junto a los músicos de la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria.
En Tenerife, los conciertos son en Adeje, en la plaza Salytien. Este viernes (19.30 horas) corren a cargo del dúo conformado por Antonio Forcione y Cenk Erdogan, que presentan su proyecto Storytellers, y Estelle Perrault con su quinteto. Mañana sábado (19.00 horas) los protagonistas van a ser Lucía Rey, quien dará a conocer en directo su disco Nómadas, y Eric Alexander con su Jazz Syndicate. En Gran Canaria, habrá tres días de conciertos, comenzando con el que ofrece hoy (20.00 horas) en el Teatro Guiniguada el saxofonista Eric Alexander con su banda.
Mañana sábado el programa se desplaza a la plaza del Pilar Nuevo, en la trasera de la Catedral de Santa Ana. En ese escenario se desarrollará (20.00 horas) la producción encargada por el festival a la Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, que interpretará estándares del jazz para las voces de grandes intérpretes femeninas de este género en las Islas: Esther Ovejero, María Zerpa, Moneiba, Mónica Santana y Olga Sánchez, quienes dan forma y contenido al proyecto Mujeres Canarias del Jazz. Por último, el domingo se celebrará el primer concierto didáctico del festival, en el Teatro Guiniguada (12.30). Se trata de Ponké y la ciudad del jazz.
En La Palma, los conciertos vuelven a ocupar hoy la plaza de España de Los Llanos de Aridane (20.00 horas). Actúan la pianista Lucía Rey y Cuban Jazz Syndicate. Este mismo combo caribeño actuará el sábado en Fuerteventura (20.00), en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario. También mañana actúan el italiano Antonio Forcione y el turco Cenk Erdogan en la Sala de Congresos y Auditorio de La Peña, en El Hierro (19.30).