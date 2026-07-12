El capitalino Centro de Arte La Recova expone en la Sala L ‘Creando en Tenerife’

La Sala L, en el edificio que conforma el Centro de Arte La Recova de la capital tinerfeña, acoge Creando en Tenerife, una exposición de Pablo Martín que reúne obras realizadas en la Isla desde su jubilación. La muestra podrá visitarse hasta el 16 de agosto.
El proyecto es una selección de obras que abarca los años 2022, 2023, 2024 y 2025. “El espectador podrá encontrar diferentes propuestas y efectos con un denominador común, que es la base de madera”, detalla el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías. A este respecto, el artista señala que sobre la madera puede crear relieves y formas “que escapan de la tiranía del plano”. “Esto provoca que a veces durante el proceso me sienta más artesano que artista, pero dónde acaba la artesanía y dónde empieza el arte es para mí algo difícil de concretar”, afirma.
“El verdadero sentido de mi pintura -señala Pablo Martín- no es reproducir bellas imágenes, es un intento de conocimiento, un modo de adentrarme en la materia, una forma de ver el mundo y encontrar el sitio que me corresponde en él”.