El certamen de fotografía Descubre Anaga abre su nueva convocatoria

El Festival Taganana, que celebra su séptima edición los días 21 y 22 de agosto, abre hoy miércoles la convocatoria de su certamen fotográfico Descubre Anaga. El concurso, cuyo plazo de presentación concluye el 3 de agosto, invita a fotógrafos aficionados y amantes de la naturaleza a compartir su particular visión del macizo de Anaga a través de imágenes que reflejen la riqueza paisajística, patrimonial, ambiental y humana de este paraje declarado Reserva de la Biosfera.
La temática abarca todos los ámbitos que conforman la identidad de Anaga: paisajes, arquitectura tradicional, biodiversidad, jardines, sostenibilidad, oficios, población… Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías originales e inéditas, que deberán enviarse en formato digital (JPEG o TIFF) al correo electrónico festivaltaganana@gmail.com, junto con el nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y teléfono del autor o autora. Las imágenes no podrán haber sido premiadas ni publicadas previamente en otros certámenes o medios y únicamente se admitirán ligeras correcciones de color y luminosidad.
El certamen contempla dos premios. Uno de 300 euros para la fotografía que obtenga la mayor puntuación del jurado y otro dotado con una cuantía de 150 euros para la segunda imagen clasificada. Además, el jurado seleccionará 15 obras finalistas, que formarán parte de una exposición dentro del festival. El fallo se dará a conocer durante la semana del 10 al 16 de agosto. Las bases completas del certamen y toda la información para participar pueden consultarse en el sitio web del Festival Taganana (www.festivaltaganana.com).