El ciclo ‘Efecto Laguna’ trae a ST Fusion al Teatro Leal

La Sala de Cámara del Teatro Leal alberga este jueves (20.00 horas), dentro del ciclo Efecto Laguna, la actuación de ST Fusion, formación afianzada en su propuesta de vanguardia, al mezclar de forma orgánica el jazz más contemporáneo, la música tradicional japonesa, el funk, la clásica, el rock, los sonidos africanos y otros géneros aportados por la amplia versatilidad de sus componentes.
La cita con Satomi Morimoto (piano, teclados y voz), Tomás LP Cruz (bajo, contrabajo y samisén) y Sergio Díaz (batería) servirá para hacer un repaso a más de 20 años de trayectoria del proyecto.
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