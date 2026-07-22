cultura

El ciclo ‘Efecto Laguna’ trae a ST Fusion al Teatro Leal

El concierto de este jueves en la Sala de Cámara del espacio cultural lagunero comienza a las 20.00 horas
Sergio Díaz, Satomi Morimoto y Tomás LP Cruz. / DA
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La Sala de Cámara del Teatro Leal alberga este jueves (20.00 horas), dentro del ciclo Efecto Laguna, la actuación de ST Fusion, formación afianzada en su propuesta de vanguardia, al mezclar de forma orgánica el jazz más contemporáneo, la música tradicional japonesa, el funk, la clásica, el rock, los sonidos africanos y otros géneros aportados por la amplia versatilidad de sus componentes.

La cita con Satomi Morimoto (piano, teclados y voz), Tomás LP Cruz (bajo, contrabajo y samisén) y Sergio Díaz (batería) servirá para hacer un repaso a más de 20 años de trayectoria del proyecto.

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