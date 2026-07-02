El ciclo ‘Jazz Café’ de CajaCanarias completa 2026 con seis conciertos

La Fundación CajaCanarias desarrolla a partir de septiembre la segunda parte de su ciclo Jazz Café, dedicado al jazz en directo en formato acústico. En esta edición, el proyecto ha incorporado conciertos en Santa Cruz de La Palma, que se suman a los de Santa Cruz de Tenerife. Las citas comienzan a las 19.00 horas e incluyen un servicio de café e infusiones, dando paso, a las 20.00 horas, a la actuación musical. Toda la información, así como la venta de entradas, se encuentra disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
‘CAMINO LAS FUENTES’
Esta segunda parte del Jazz Café CajaCanarias 2026 contará con cuatro sesiones en Tenerife y dos en La Palma entre septiembre y diciembre. El guitarrista y compositor de origen palmero Christian Cabrera abrirá la programación el 16 de septiembre en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña, donde presentará su primer álbum, Camino Las Fuentes. Un día después ofrecerá un concierto en La Palma.
Ana Ayala Quartet feat. Cristopher Pérez será la formación protagonista el 28 de octubre en Tenerife. Los recientes ganadores del Premio CajaCanarias de Música Joven Alberto Delgado de 2025 son cinco jóvenes músicos afincados en Barcelona, unidos por una trayectoria académica entre la Escuela Superior de Música de Cataluña y el Conservatori del Liceu.
Jazz Café recibirá el 11 de noviembre en la capital tinerfeña a Filippo Dall’Asta with Francesca Confortini, un cuarteto de inspiración gypsy jazz liderado por el guitarrista y compositor italiano Filippo Dall’Asta junto a la vocalista Francesca Confortini, unidos por una profunda admiración por el legado de Django Reinhardt.
‘DIXIELAND’
El Jazz Café CajaCanarias 2026 se despedirá con dos fechas en el mes de diciembre. El miércoles 9, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, se subirán al escenario los Mississippi Dixie Band, formación pionera de la música dixieland en Canarias con más de 22 años de trayectoria. Su música, accesible y atemporal, convierte cada actuación en una experiencia compartida.
El jueves 10 de diciembre, la banda Christmas Swing pondrá el toque navideño al Jazz Café en el Espacio Cultural CajaCanarias de La Palma. La formación, compuesta por batería, contrabajo, guitarra, piano y voz, está formada por músicos de diversas bandas tinerfeñas que comparten una profunda pasión por la música navideña.