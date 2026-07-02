cultura

El Colegio de Arquitectos y la Racba recuerdan a Federico García Barba

La cita de este jueves en la capital tinerfeña, en la sede del COA, celebra la trayectoria y el legado del arquitecto fallecido en 2025
Federico García Barba (Santa Cruz de Tenerife, 1953-2025). / Silvia Gil-Roldán Martínez
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El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) y la Real Academia Canaria de Bellas Artes (Racba) celebran este jueves (19.00 horas) un acto de homenaje a la memoria del reputado arquitecto Federico García Barba, fallecido el pasado año.

La cita, en la sede del COA, en Santa Cruz de Tenerife, nace como reconocimiento colectivo a una trayectoria vinculada a la arquitectura, el urbanismo, el paisaje y el patrimonio cultural de las Islas. Federico García Barba fue una figura esencial para comprender la evolución arquitectónica y territorial de Canarias. Un profesional que supo mirar la ciudad, el paisaje y el patrimonio desde el rigor, la sensibilidad y compromiso con la cultura del Archipiélago.

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Durante el homenaje intervendrán compañeros y compañeras de profesión, como Catalina García Trujillo, Pedro Domínguez Anadón, Alejandro Beautell, Virgilio Gutiérrez, Arsenio Pérez o la actual decana del COA, María Nieves Febles, entre otras personalidades y familiares que ofrecerán una visión compartida sobre su perfil profesional y humano.

El acto será también una oportunidad para celebrar y poner en valor el legado de un arquitecto que entendió la profesión más allá de estándares clásicos, ofreciendo en cada proyecto una forma de leer, cuidar y explicar Canarias a través de la mirada singular plasmada en sus proyectos. Una inquietud a la que dio rienda suelta en la reconocida revista BASA, de la que fue director entre 1987 y 1990, etapa en la que impulsó numerosos debates, encuentros y actividades culturales. Sus artículos y aportaciones marcaron a toda una generación de profesionales de la arquitectura. Además, participó activamente en la Comisión de Urbanismo y presidió la Agrupación de Arquitectos Urbanistas.

COMPROMISO

Federico García Barba destacó por su forma de entender la profesión, vinculando su trayectoria arquitectónica y urbanística a una intensa labor cultural. Un compromiso que impulsó especialmente desde la Comisión de Cultura del COA y la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, de la cual fue presidente entre 2010 y 2013. Este compromiso tuvo un importante reconocimiento con su ingreso en la Real Academia Canaria de Bellas Artes, donde fue nombrado académico de número en diciembre de 2007. Confirmándose así como una de las voces con más peso de la profesión.

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