El ‘Concierto de Aranjuez’ suena este martes en Arona con la Sinfónica de Tenerife

La Sinfónica de Tenerife regresa este martes (19.30 horas) al Auditorio Infanta Leonor de Arona. Al frente estará Pablo González, director principal invitado de la temporada 2025/2026, en una cita protagonizada por el guitarrista Rafael Aguirre, uno de los intérpretes españoles con mayor proyección internacional. El programa reúne algunas de las páginas más emblemáticas del repertorio español y francés, con obras de Joaquín Rodrigo, Laura Vega, Manuel de Falla y Maurice Ravel.
JOAQUÍN RODRIGO
La velada tendrá como eje central el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo (1901-1999), una de las obras más queridas por el público y una referencia indiscutible del repertorio para guitarra y orquesta. Rafael Aguirre, habitual de algunas de las principales salas internacionales y con una trayectoria que lo ha llevado a actuar junto a destacadas formaciones de Europa, América y Asia, ofrecerá su interpretación de esta partitura, llena de técnica y delicadeza.
Junto a las partituras de Joaquín Rodrigo sonará Riojana, de la compositora canaria Laura Vega (1978), una obra para guitarra y orquesta que dialoga de forma natural con el resto del programa y refuerza el compromiso de la Sinfónica de Tenerife con la creación contemporánea y con la difusión del patrimonio musical de Canarias.
El programa incorporará además una selección de música de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla (1876-1946), en el año en que se conmemora el 150º aniversario de su nacimiento. La obra del compositor gaditano aportará una mirada especialmente ligada al ritmo, la danza y el color orquestal, antes del cierre con el célebre Bolero, de Maurice Ravel (1875-1937), una de las piezas más populares del repertorio sinfónico internacional y ejemplo del diálogo artístico que el compositor francés mantuvo con la tradición musical española.
En conjunto, el programa propone un recorrido por algunas de las páginas más representativas del repertorio español y francés, unidas por una misma mirada sobre el ritmo, la danza y el color orquestal. Desde la creación contemporánea de Laura Vega hasta el imaginario sonoro de Rodrigo, Falla y Ravel, el concierto traza un puente entre dos tradiciones musicales estrechamente vinculadas. El concierto refleja, asimismo, “el compromiso del Cabildo por acercar la actividad de la Sinfónica a distintos puntos de la Isla a través de colaboraciones con los municipios”.
La entrada para esta propuesta musical es gratuita con invitación, disponible en los sitios web arona.org/auditorio y sinfonicadetenerife.es.