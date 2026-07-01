El Festival de Cuerda Pulsada de La Laguna despliega su agenda

Todo está dispuesto para iniciar este miércoles el III Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna (Ficup), que hasta el 8 de julio ofrecerá ocho conciertos protagonizados por una quincena de intérpretes, así como distintas propuestas formativas. Impulsado con la colaboración de la Concejalía de Cultura y la Fundación CajaCanarias, la cita llenará de música cinco espacios de la ciudad: la Casa Anchieta, la Casa-Museo de Los Sabandeños, el Teatro Leal, la Fundación Cristino de Vera y la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo.
DAVID DUQUE Y ERNESTO ALEMÁN
El Ficup comienza hoy con la actuación del timplista David Duque y el pianista Ernesto Alemán en el Convento de Santo Domingo (19.30 horas). Además, durante el concierto se estrenan las obras premiadas en el concurso de composición del pasado año, de Jonás García y Celia Rivero, a cargo de la viola Macarena Pesutic y el clarinetista Francisco Suárez.
La Fundación Cristino de Vera alberga mañana jueves (19.30) el segundo concierto, con el viola David Ballesteros y el guitarrista Luis Alejandro García. En el mismo lugar, pero el viernes (19.30 horas), el tiorbista aragonés Nacho Laguna se adentra en la obra del compositor Giovanni Pittoni Ferrarese, de la escuela italiana del siglo XVII.
El Teatro Leal acogerá el sábado, 4 de julio (19.30) el concierto del guitarrista italiano Carlo Marchione, en el que la organización del Ficup dará a conocer los ganadores del III Concurso Juvenil de Timple, Guitarra y Composición. El domingo, el programa contempla en Santo Domingo el concierto de la cantante Marta Heras y la guitarrista Sara Guerrero (12.00 horas), mientras que el timplista Gael Borges y la guitarrista Vasilina Shashkova, premiados el pasado año en el concurso juvenil de timple y guitarra, se presentan el lunes 6 (19.30) en el mismo recinto para mostrar su talento.
Ya en la jornada del martes, 7 de julio, el timplista Derque Martín y el guitarrista Nicolás Mendoza actuarán en la Fundación Cristino de Vera (19.30 horas). Como cierre de la programación del festival, el miércoles 8, en el Teatro Leal, el timplista Germán López y el guitarrista Antonio Toledo (19.30) brindarán un concierto.
CLASES MAGISTRALES Y OTRAS PROPUESTAS
El Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna vuelve a contar con un apartado formativo que se vertebra a través de clases magistrales de guitarra, timple y música antigua, conferencias y talleres sobre improvisación, música antigua, timple y luthería. A todo ello se suma una feria de instrumentos musicales y los mencionados concursos de guitarra, timple y composición.
Los guitarristas Carlo Marchione (Italia), Francisco Bernier (España), Sara Guerrero (España) y Luis Alejandro García (Tenerife) impartirán sus clases magistrales para nivel elemental y nivel medio superior, mientras que, para la modalidad de timple, los canarios Germán López, Derque Martín y David Duque dirigirán las experiencias lectivas previstas. Nacho Laguna, el reconocido tiorbista y especialista en música antigua, se responsabilizará de impartir clases magistrales de música antigua para todos los niveles.
TALLER DE IMPROVISACIÓN
Asimismo, el Ficup impulsa varios talleres, como el que va a dirigir el timplista grancanario Germán López, el de improvisación aplicada a estilos musicales no jazzísticos que imparte el gaditano Antonio Toledo o el denominado Estudiar mejor, tocar mejor: claves para avanzar en la guitarra, que corre a cargo de Francisco Bernier.
Toda la información se encuentra ya disponible en el sitio web de la muestra musical lagunera (www.festivaldecuerdapulsada.com), así como en sus redes sociales: @ficuplalaguna, en Instagram, y Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna, en el caso de Facebook.