El festival Eólica 2026 completa su cartel con Âme Live, Paula Tape y Hunee

EÓLICA 2026 ya tiene cartel completo. El festival incorpora una última selección de artistas encabezada por Âme Live, Paula Tape y Hunee, tres de los nombres más respetados de la electrónica internacional, que completan una programación que reúne a algunos de los artistas más influyentes de la cultura de club junto a una cuidada selección de artistas emergentes y proyectos que representan el presente y el futuro de la escena electrónica.
Encabezando este último anuncio se encuentra Âme Live, uno de los directos más prestigiosos de la electrónica contemporánea. Frank Wiedemann, mitad del influyente dúo alemán Âme y cofundador del sello Innervisions, transforma cada actuación en una experiencia única mediante sintetizadores, secuencias e improvisación en tiempo real, reinterpretando el repertorio del proyecto con un formato que ha recorrido algunos de los festivales y clubes más importantes del mundo.
Junto a él estará Hunee, considerado uno de los grandes selectores musicales de la actualidad. Su extraordinaria capacidad para conectar house, disco, soul, boogie, funk y otros sonidos de raíz ha convertido sus sesiones en auténticos viajes musicales, situándolo entre los DJs más admirados de la escena internacional.
Completa este anuncio Paula Tape, DJ y productora chilena afincada en Europa que se ha consolidado como una de las artistas con mayor proyección del circuito gracias a una propuesta que combina house, disco, acid, breaks y una marcada influencia latina y balear.
El cierre del cartel incorpora además una cuidada selección de artistas que representan la diversidad y el talento de la escena electrónica actual. El viernes se suman Carballeira, Kourt & Courtney, Nave Rota, Anna Ogay, Jackie y Quela, mientras que el sábado lo harán Beat Creator, Juana La Cubana, Santiago Ritacco, Dyatlov, Carlos Deniz, Raw Jack, Aoze, Sounding Paradise – Sonogama, Adrián Escobar, W y Grooved B2B Jalea, completando una programación que reúne a algunos de los nombres más influyentes de la electrónica internacional junto a nuevas propuestas que representan el presente y el futuro de la cultura de club.
Con estas incorporaciones, EÓLICA reunirá en Tenerife a artistas como WhoMadeWho, Âme Live, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), Jayda G, Victor Ruiz, Hunee, TSHA, Paula Tape, Horse Meat Disco, Biggi Veira (GusGus DJ Set) y Vive La Fête, configurando una programación que recorrerá el house, el techno, el disco, el electro y otros sonidos de vanguardia durante dos jornadas en un entorno único.
Un escenario único para la música electrónica
Los días 16 y 17 de octubre, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en Granadilla de Abona, volverá a convertirse en el escenario de EÓLICA. Situado junto al océano Atlántico y rodeado de aerogeneradores, espacios abiertos y arquitectura bioclimática, el recinto ofrece un entorno singular donde música, innovación, sostenibilidad y naturaleza conviven en una misma experiencia.
Además de la programación musical, el festival incluirá instalaciones artísticas, talleres, visitas guiadas, exposiciones, actividades, arte reciclado, charlas y documentales, reforzando su apuesta por acercar la cultura, la innovación y las energías renovables a todos los públicos y manteniendo el espíritu con el que nació EÓLICA.
Con el cartel ya al completo, EÓLICA 2026 se consolida como una de las grandes citas de la electrónica en España este otoño, reuniendo figuras internacionales de primer nivel con una programación cuidadosamente comisariada en un entorno único como el ITER.
Las entradas ya están disponibles en Entradas.com y en la web oficial del festival: www.eolicafest.es.
EÓLICA 2026 cuenta con el apoyo de Turismo de Tenerife, a través de la marca Tenerife Despierta Emociones; el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER); el Gobierno de Canarias; Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Granadilla de Abona; el Cabildo de Tenerife; Fred. Olsen Express; Binter; Cajasiete; Archipiélago Renting; I Love The World; la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Boluda.