El Festival Noon invita a recorrer ‘Tres mundos’ con Bimbache openART Trio

El Festival Noon Canarias continúa este domingo (12.00 horas) su recorrido por espacios patrimoniales emblemáticos del Archipiélago con la actuación de Torsten de Winkel-Bimbache openART Trio. La cita es en el Castillo de La Laguna, donde se podrá disfrutar de Un viaje por tres mundos, una propuesta que trasciende fronteras musicales para dialogar entre culturas, estilos y sensibilidades.
Con acceso gratuito hasta completar el aforo, el concierto propone una experiencia íntima y cercana en la que la improvisación, la emoción y el intercambio cultural son los grandes protagonistas. Bajo el sello artístico de Bimbache openART, reconocido por su apuesta por el diálogo intercultural y la sostenibilidad, el concierto reúne a tres músicos de trayectorias muy diferentes pero complementarias.
El guitarrista y compositor alemán Torsten de Winkel comparte escenario con el percusionista y cantante senegalés Ismailah Thiam y con el bajista canario Alberto Méndez el Naranja, en un encuentro donde confluyen el jazz, el canto clásico y contemporáneo, las músicas populares y las raíces sonoras de Canarias y África.