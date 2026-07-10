El Gobierno regional crea un mapa de medios de comunicación canarios

El Gobierno de Canarias ha elaborado un mapa de medios de comunicación del Archipiélago con el objetivo de reforzar la transparencia institucional, mejorar el conocimiento del ecosistema informativo y dotar de mayor seguridad y objetividad a las relaciones entre la Administración y los medios de comunicación.
El viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias, Jonathan Domínguez, presentó ayer el Mapa de Medios de Canarias en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT), que preside Salvador García Llanos.
“Este mapa nace para dar transparencia a las relaciones del Gobierno de Canarias con los medios de comunicación -expuso Domínguez- y, al mismo tiempo, para favorecer una mayor transparencia del propio ecosistema de comunicación de las Islas”.
Este trabajo es el fruto de tres años de recopilación, verificación y clasificación de la realidad comunicativa de las Islas, dando lugar al primer directorio público de medios de comunicación de Canarias y al primero promovido por un Gobierno regional. Entre otros objetivos se busca que a partir de 2027 la planificación de la publicidad institucional del Ejecutivo se apoye en este registro, de forma que la contratación se dirija a aquellos medios que acrediten el cumplimiento de los requisitos para su consideración como tales y figuren en el Mapa de Medios.