El Gobierno regional rinde homenaje en el MUNA a Luis Diego Cuscoy a través de su legado fotográfico

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias presenta la exposición Arqueología de la Mirada, una muestra que rinde homenaje a la faceta como cronista visual de Luis Diego Cuscoy, considerado el padre de la arqueología canaria. La exposición estará abierta al público del 29 de julio al 30 de octubre en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una propuesta inmersiva y versátil que recopila fotografías históricas de las islas bajo la visión de Cuscoy.
Promovida dentro del programa EnSeñas Patrimonio, esta propuesta recupera la esencia de la primera exposición presentada en 2019 por el Gobierno de Canarias tras el proyecto de recuperación, restauración y digitalización del archivo fotográfico de Cuscoy. Sin embargo, esta nueva edición llega adaptada y reforzada con tecnología interactiva, como pantallas táctiles y realidad virtual. A través de gafas de RV, el público podrá adentrarse en el yacimiento arqueológico de la Cueva de Uchova en época aborigen para presenciar un rito funerario recreado a partir de las investigaciones del propio autor.
El itinerario visual se compone de cinco módulos fieles a las temáticas de la exposición original, pero en una versión reducida con un total de 66 imágenes fundamentales para entender la contribución de Cuscoy al patrimonio cultural de Canarias. Fotografías relacionadas con la arqueología, la naturaleza, la arquitectura, la etnografía, la agricultura, la artesanía, la religiosidad, el folclore o los deportes autóctonos son algunos de los elementos de la cultura popular canaria del siglo XX retratadas por el autor.
Para el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, “esta exposición tiene un profundo valor simbólico” porque, de alguna manera, “Cuscoy regresa a la que fue su casa durante tantos años, el Museo Arqueológico de Tenerife que él impulsó y dirigió”, asegura. “Tuve el privilegio de conocer a Luis Diego Cuscoy y de comprobar de cerca que detrás del investigador excepcional había una persona de una enorme curiosidad intelectual y profundamente comprometida con Canarias”, concluye.
LA APERTURA
La inauguración de la exposición tendrá lugar en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología este miércoles, a las 12.00 horas, con la participación del arqueólogo y comisario de la muestra, Juan Francisco Navarro, quien impartirá una charla sobre la figura de Luis Diego Cuscoy.
Con el título Luis Diego Cuscoy: indagador de la guanche, espectador de su tiempo, Navarro profundizará en la personalidad multifacética de Cuscoy (Sant Esteve d’en Bas, 1907-San Cristóbal de La Laguna, 1987), porque, además de arqueólogo, también fue poeta, maestro y teórico de la educación, periodista de opinión, etnógrafo, antropólogo, naturalista, fotógrafo y primer director del Museo Arqueológico de Tenerife en 1958.
Como gran especialista en su obra, Navarro abordará cómo Cuscoy sentó las bases de la arqueología en las Islas y cómo su visión, plasmada en investigaciones, artículos periodísticos y fotografías, son un reflejo fidedigno de la identidad canaria.
El horario para visitar la exposición Arqueología de la Mirada en el MUNA es de lunes a sábado, de 9.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos y festivos es de 10.00 a 17.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.