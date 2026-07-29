El I Curso de Técnica Vocal e Interpretación de Arafo culmina con un concierto

La Villa de Arafo celebra estos días su I Curso de Técnica Vocal e Interpretación María Célida Alzola, organizado por el Ayuntamiento e impartido por el barítono David Menéndez. Más de una decena de jóvenes cantantes de Canarias participan en esta propuesta formativa de alto nivel, centrada en el perfeccionamiento de la técnica vocal, la interpretación y la preparación artística integral.
Durante cinco días, el Auditorio Juan Carlos I acoge sesiones intensivas bajo la dirección de David Menéndez, cuya trayectoria lo ha llevado a actuar en algunos de los escenarios más importantes de la lírica internacional.
El curso culmina el viernes (19.00 horas) con un concierto abierto al público en el Auditorio Juan Carlos I, donde el alumnado mostrará el resultado del trabajo realizado. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Arafo, en colaboración con el Coro Miguel Castillo, reafirma su compromiso con la cultura y la formación artística, fortaleciendo la histórica vinculación del municipio con la música.