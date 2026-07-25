El I Festival Siglo de Oro Ciudad de La Laguna cita a públicos de todas las edades con el teatro clásico

El Ayuntamiento de La Laguna presentó este viernes el I Festival Siglo de Oro, una iniciativa de Timaginas Teatro que el próximo fin de semana, 1 y 2 de agosto, hará del antiguo Convento de Santo Domingo un espacio referente para la difusión de textos de este periodo. La programación abarca teatro, música, poesía y propuestas inmersivas que envolverán a la ciudad en el ambiente de los siglos XVI y XVII.
En la presentación del festival, el edil de Cultura y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, señaló que la propuesta “recupera el ambiente de los antiguos corrales de comedias en un entorno que lleva siglos ligado a la cultura, al conocimiento y al patrimonio”.
Del Castillo valoró la trayectoria de Timaginas, “que lleva más de 20 años de dedicación al teatro clásico, recorriendo escenarios con obras de Cervantes, Lope y Calderón, entre otros, demostrando que sus textos aún conectan con el público cuando se representan con creatividad, humor y cercanía”.
AMANTES
María Rodríguez, codirectora de Timaginas Teatro, agradeció que tanto el Ayuntamiento como el equipo de Cultura de La Laguna apoyen sus iniciativas. “El teatro necesita amantes y nuestra gran ilusión es acercar estos textos clásicos a personas de todas las edades”, afirmó.
El público será recibido por una ambientación del Siglo de Oro. Uno de los atractivos serán los photocalls temáticos, espacios inmersivos donde los asistentes podrán transformarse en personajes de la época. El festival incluye la lectura de un manifiesto, a cargo de Miguel Ángel Jerez, y la participación de compañías y artistas invitados.
El sábado actuarán Imprudentes Teatro y Zálatta Teatro con El pretendiente ridículo. La ambientación musical de Raquel Tejerina y Timaginas Teatro cerrarán la jornada con una selección de entremeses de Cervantes y Lope de Vega. El domingo volverá a subir al escenario Imprudentes Teatro, mientras que la Fundación Siglo de Oro interpretará Los sonetos de Lope. Cerrará la programación Timaginas con su producción La farsa del Siglo de Oro.