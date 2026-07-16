El ‘jazz’ suena esta noche en el Lavaderos Music Fest con el Ancor Miranda Trío

El Lavaderos Music Fest regresa este jueves con una nueva cita que estará dedicada al jazz contemporáneo. De la mano del Ancor Miranda Trío, la iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de las concejalías del Distrito Centro-Ifara y Cultura, volverá a convertir la Sala de Arte Los Lavaderos, en la trasera del Hotel Mencey, en un espacio de encuentro con la música en directo. El concierto comienza a las 20.30 horas y es de entrada libre hasta completar el aforo.
Liderado por el baterista y compositor Ancor Miranda, el trío completa su formación con Cameron Rivero, al saxo tenor, y Ruimán Martín, al contrabajo. El proyecto presenta un repertorio de composiciones originales que fusionan elementos del jazz contemporáneo y tradicional, dando un papel protagonista a la improvisación, la experimentación y el diálogo permanente entre sus integrantes. Cada concierto del Ancor Miranda Trío se plantea como una experiencia única.