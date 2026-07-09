El ‘Lavaderos Live Music’ se adentra en las canciones llegadas de Francia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Concejalía del Distrito Centro-Ifara, programa este jueves (20.30 horas) una nueva sesión del Lavaderos Live Music, que convertirá la Sala de Arte Los Lavaderos, en la trasera del Hotel Mencey, en un punto de encuentro con la música francesa protagonizado por la cantante Ana de la Preugne y el dúo conformado por Mattias Boissel y Rapha Brokenstrings.
Ana de la Preugne, cantante, compositora e instrumentista francoargentina, presentará su proyecto Viajes, Voyages acompañada por el percusionista Eduardo Lastra y el bajista Sergio Pissolito. Su propuesta combina músicas argentinas y composiciones propias en francés, español y portugués.
Luego será el turno de Mattias Boissel y Rapha Brokenstrings, dos músicos parisinos afincados en Tenerife que decidieron crear un proyecto común para rendir homenaje a la música de su país.