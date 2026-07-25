El Museo de Nerja expone la obra de María Belén Morales

El Museo de Nerja (Málaga) inauguró este jueves, en su sala Ana María Márquez, Formas de Diálogo, una muestra dedicada a la escultora y pintora canaria María Belén Morales (Santa Cruz de Tenerife, 1928-2016), que podrá visitarse hasta el 20 de septiembre. La exposición se compone de dibujos, collages y esculturas, en una investigación continua de configuración y materia que define el proceso de Morales para plasmar el paisaje que contemplaba, reflexionándolo, abstrayéndolo y reflejándolo con gran certeza.
PERIODO
El proyecto expositivo consta de piezas creadas entre 1994 y 2004, que permiten ver la transformación del lenguaje plástico de la artista tinerfeña durante su década más prolífica en creación y en desarrollo artístico. Se trata, además, de un homenaje póstumo de la localidad a la creadora tinerfeña, que presentó algunas de sus obras de gran tamaño en el Balcón de Europa de Nerja en 1994.
La exposición es accesible para todas las personas, al presentar las obras en pared a una altura de 1,40 metros para sillas de ruedas, tres esculturas que se pueden tocar, carteles y un libro de visitas en braille, un vídeo de presentación subtitulado y videosignado para sordos y guía de lectura fácil.
María Belén Morales nació en Santa Cruz de Tenerife en 1928. Entre su tierra natal y la Península, especialmente en Andalucía, en Córdoba, llevó a cabo su ingente obra. Creaciones que partían de maquinaria agrícola y hierros cubiertos de herrumbre, que ella transformaba en elementos de reflexión, de interrogación o de lenguaje. Desde la abstracción geométrica y la construcción de volúmenes, Morales realizaba sus creaciones, que viste con pintura o deja desnudas en su propio óxido, según lo que la artista requería para expresarse.
LOS MOTIVOS DEL PROYECTO
Esculturas, collages y dibujos, todos concebidos con geometría, algunos con fusiones libres que van representando los diferentes paisajes que llegaban a la artista, los acantilados de Tenerife, los campos infinitos de Andalucía, la costa mediterránea o las montañas de la sierra de Almijara. También otros motivos, como la obra Alfil, que la artista recreaba en una serie de dibujos y collages, que trazan tanto la verticalidad como las caras triangulares en pirámide, además del movimiento diagonal, de esta pieza de ajedrez.