El Parque de la Parra de Los Realejos alberga una programación de verano

El Ayuntamiento de Los Realejos inicia hoy una programación cultural veraniega que va a tener como escenario el auditorio al aire libre del Parque de la Parra, en el Realejo Bajo. La cita de este domingo (11.30 horas) será el espectáculo familiar Peque Taramela, dentro de una agenda conformada por un total de nueve propuestas culturales que se desarrollarán hasta el 18 de septiembre.
La siguiente sesión, el 18 de julio (11.30 horas), será el espectáculo infantil de Güicho y La Banda. Agosto contempla los conciertos de Yumara Luis Dúo (día 1, 20.30 horas), Della Du (7, 20.30 horas) y Sandra Morales Dúo (29, 20.30 horas), así como un monólogo de Pili Soy Yo (día 8, 20.30 horas).
La programación de septiembre comienza el día 5 (20.30 horas) con un concierto de Echeyde Valle Verde, al que seguirá el de Anna Rodríguez y Eliseo Lloreda, el día 11 (20.30), y, para finalizar, un espectáculo familiar a cargo de la Sociedad Musical Filarmónica de Los Realejos, programado para el 18 (20.30 horas). Todas las actividades son de acceso gratuito.