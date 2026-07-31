El pódcast ‘Deforme Semanal’ se grabará en el HER Feminist Festival 2026

Deforme Semanal llegará por primera vez a Canarias el 24 de septiembre. El pódcast creado por Isa Calderón y Lucía Lijtmaer se grabará en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL), en una cita que abrirá oficialmente la programación de HER Feminist Festival 2026. Las entradas se pueden adquirir desde los sitios web herfeministfestival.com y ecoentradas.com.
La actuación supone el debut del proyecto en el Archipiélago y la primera acción de la nueva edición de un festival que desde 2019 trabaja por visibilizar la creación contemporánea realizada por mujeres y disidencias de género. Con miles de seguidores y entradas agotadas en la mayoría de sus actuaciones, Deforme Semanal se ha consolidado como uno de los formatos culturales más influyentes del país gracias a una combinación de humor, actualidad, pensamiento crítico y cultura popular.
Reconocido con el Ondas al Mejor Podcast o Programa de Emisión Digital en 2021 y con el Ondas Global del Podcast al Mejor Podcast del Año en 2022, el proyecto ha trascendido el formato radiofónico para convertirse en una referencia de la conversación cultural contemporánea.