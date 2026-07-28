El poeta Domingo López Torres protagonizará el Día de las Letras Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, que dirige Migdalia Machín, aprobó ayer que el poeta Domingo López Torres sea el protagonista del Día de las Letras Canarias en 2027, así como del amplio programa de actividades que se desarrollarán a lo largo del año para dar a conocer su figura y su obra. Asimismo, aprobó la propuesta para que Lola Suárez sea protagonista de otra efeméride, el Día de las Escritoras Canarias.
‘GACETA DE ARTE’
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Domingo López Torres (1907-1937) fue un destacado poeta y ensayista, además de figura clave del surrealismo y de las vanguardias literarias en el Archipiélago. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la revista Gaceta de Arte, con la que sobresalió mostrando su capacidad para entrelazar la creación literaria con un profundo compromiso político.
Entre sus obras se encuentran Diario de un sol de verano (1929) y el poemario ilustrado Lo imprevisto (1936), que cobra especial significado porque lo elaboró mientras se hallaba encarcelado en la prisión de Fyffes a causa de su convicción política, justo cuando estalló la Guerra Civil. Su vida fue truncada en 1937 cuando, víctima de la represión franquista, fue arrojado al mar.
Lola Suárez, la autora propuesta para la conmemoración del Día de las Escritoras Canarias, es una de las voces más representativas y consolidadas de la literatura infantil y juvenil concebida en las Islas. Nacida en Arrecife (Lanzarote) en 1956, ha dedicado gran parte de su vida profesional al fomento de la lectura desde su excelente labor como maestra.
En su obra, Canarias, su historia y su cultura cobran especial protagonismo, fundamentalmente en títulos de éxito como Cleta y Domitila, Maresía y El misterio del collar.
Con sus libros ha sabido conectar con generaciones de jóvenes lectores, de modo que su elección supone un merecido reconocimiento a su indudable calidad literaria y a su papel como transmisora de la identidad canaria.
“La aprobación por el Consejo de Gobierno respalda la propuesta de una comisión de expertos, un procedimiento que garantiza que estas conmemoraciones respondan al conocimiento y al rigor con el que debe preservarse y difundirse nuestro patrimonio literario”, señala la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, quien detalla que el programa de actividades permitirá acercar la obra de Domingo López Torres y la de Lola Suárez a nuevos lectores, para seguir fortaleciendo el conocimiento de dos nombres “que ocupan un lugar relevante en la literatura canaria”.
VIERA Y CLAVIJO
Cada año, el Gobierno de Canarias rinde homenaje a dos figuras destacadas de la literatura del Archipiélago a través del Día de las Letras Canarias y el Día de las Escritoras. En el primer caso, la celebración institucional arranca habitualmente cada 21 de febrero, en conmemoración del fallecimiento del ilustrado canario José de Viera y Clavijo (1731-1813).
Durante doce meses, se dedica un amplio programa de actividades culturales que ayuda a difundir la obra del autor seleccionado y poner en valor su legado, tomando López Torres el relevo de figuras recientes como Ángel Guerra, Alonso Quesada o Alfonso García-Ramos.
El Día de las Escritoras tiene como meta visibilizar y poner en valor la obra literaria de autoras canarias, coincidiendo con la efeméride nacional que se celebra siempre el lunes más cercano al 15 de octubre.