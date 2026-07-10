El talento canario brilla en una semana de grandes estrenos

Desde el miércoles podemos disfrutar en cines de Vaiana en acción real, pero se suman hoy otras esperadas propuestas como la nueva comedia del verano producida por Santiago Segura Haciendo amigos, el drama íntimo sobre Pinito del Oro y Natalia Sosa Tal vez, la animación histórica Winnipeg, el barco de la esperanza y el thriller de terror El convento, entre otras novedades.
Disney estrena la esperada versión live action de Vaiana, coincidiendo con el décimo aniversario del fenómeno animado. La joven protagonista, interpretada por la actriz australiana Catherine Lagaʻaia, responde a la llamada del océano y se embarca en una nueva travesía más allá del arrecife junto al carismático semidiós Maui, al que da vida Dwayne Johnson.
Haciendo amigos propone una historia tan divertida como inesperada, protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez, con la participación de un importante elenco diverso e inclusivo de actores no profesionales. Dirigida por David Marqués, la película fue rodada en Canarias y Madrid, y cuenta con guion de la tinerfeña Marta González de Vega, que además participa en el reparto junto a Megan Montaner.
También llega a los cines Tal vez, la ópera prima de la directora grancanaria Arima León, una historia íntima y emocionante protagonizada por Adriana Ugarte y Tania Santana. Narra con acento canario la relación real entre Pinito del Oro y Natalia Sosa, dos figuras esenciales de la cultura isleña. A través de cartas y silencios, la película habla de amor, identidad y libertad en un tiempo marcado por la represión.
Del mismo modo, tiene un gran vínculo con Canarias la película de animación Winnipeg, el barco de la esperanza, dirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga, con guion de Laura Martel y música de Diego Navarro. Inspirada en hechos reales, viaja a 1939 para contar el exilio republicano español a través de la historia de un padre y su hija, quienes buscan una salida hacia la libertad.
Cine de terror
Además, para los aficionados al cine de terror llega El convento, un thriller histórico ambientado en el siglo 18 e inspirado en un caso real de la Inquisición, en el que dos jóvenes descubren el horror oculto tras los muros de un lugar consagrado a la fe. Protagonizada por Ana Álvarez, María Mercado y Nahia Bergasa, la película de Ángel M. Chivite y Luis Galindo aterriza en cines tras su paso por festivales.
Otros estrenos
Por otro lado, coinciden dos road movies de estreno, pero con aproximaciones muy diferentes: A 500 millas de casa, una propuesta familiar y emocional escrita y dirigida por Morgan Matthews, y Andy, de Román Parrado, un thriller de corte social y realista. La primera, sigue a dos hermanos que huyen de casa para evitar la separación de sus padres. Está protagonizada por Roman Griffin Davis (conocido por su papel en Jojo Rabbit), Dexter Sol Ansell y Bill Nighy en el papel del abuelo. La segunda, rodada en localizaciones reales y basada en numerosas historias verdaderas, acompaña a una niña mexicana en su duro tránsito hacia Estados Unidos.
Se estrena también La copia perfecta, dirigida por Jean-Paul Salomé y protagonizada por Reda Kateb, un thriller basado en la historia real del falsificador Ceslaw Jan Bojarski, que combina suspense y retrato psicológico en la Francia de los años 60.
Backrooms acumula 938.000 espectadores en España en su quinta semana en cines y se ha convertido en la película de terror más vista del año en el país, además de alcanzar un gran éxito entre el público más joven. A partir de este viernes los cines ofrecen su versión extendida, Backrooms: Liquidación total, que incluye 16 minutos de metraje adicional de Kane Parsons, exclusivo para cines, que se proyecta tras los créditos.