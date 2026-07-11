La Aemet anuncia un giro en el tiempo en Canarias: lloviznas y descenso de temperaturas

Giro en el tiempo en Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en las Islas un escenario meteorológico inestable marcado por cielos cubiertos, un descenso térmico en el interior de las islas occidentales y precipitaciones débiles, que afectarán principalmente al norte del Archipiélago y a las islas orientales durante la mañana.
Según el pronóstico oficial, la nubosidad de evolución ganará terreno por la tarde en las medianías orientadas al sur y sureste, donde no se descartan lluvias ocasionales. En contraste, las zonas de interior y el sur de Lanzarote y Fuerteventura, así como las medianías del sur de Gran Canaria, podrían registrar valores máximos de hasta 30°C.
Las temperaturas mínimas se mantendrán estables en casi todo el territorio, mientras que el viento soplará de flojo a moderado de componente norte, tendiendo a girar hacia el oeste en las cumbres a lo largo del día.
Predicción del tiempo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
Tenerife
En el norte de la Isla predominarán los cielos nubosos con lluvias débiles, más probables en la primera mitad del día. El sur y resto de zonas experimentarán un aumento de la nubosidad por la tarde con posibilidad de precipitaciones ocasionales en el sureste, mientras que las altas cumbres permanecerán despejadas. Los termómetros marcarán un descenso de moderado a notable en el interior. El viento del norte será más intenso de madrugada en el macizo de Anaga y del oeste en cumbres centrales.
- Santa Cruz de Tenerife: mínima de 22°C y máxima de 27°C.
La Palma
Cielos nubosos con precipitaciones débiles por la mañana en el norte y oeste, abriéndose claros a partir del mediodía. En el este y el sur se desarrollará nubosidad de evolución vespertina con opción a lluvias aisladas. Temperaturas máximas en descenso moderado a notable en las zonas de interior. Viento flojo a moderado de componente norte que rolará a oeste en las cumbres.
- Santa Cruz de La Palma: mínima de 20°C y máxima de 23°C.
La Gomera
Ambiente cubierto y lluvias débiles matinales en la vertiente norte. En el resto de la Isla, cielos poco nubosos con evolución por la tarde en el interior y sur, donde no se descartan lluvias cortas. Temperaturas estables en costa y en ligero descenso en cumbres. Viento del norte con rachas más intensas de madrugada en los extremos este y oeste.
- San Sebastián de La Gomera: mínima de 22°C y máxima de 26°C.
El Hierro
El norte registrará cielos nubosos y precipitaciones débiles en las primeras horas, tendiendo a despejar al mediodía. Las vertientes este y sur verán crecer nubes de evolución por la tarde con baja probabilidad de lluvia. Termómetros a la baja en medianías y cumbres. Viento del norte con giros al noroeste en zonas altas.
- Valverde: mínima de 16°C y máxima de 21°C.
Predicción del tiempo en la provincia de Las Palmas
Gran Canaria
Cielos cubiertos en el norte con lluvias débiles hasta el mediodía, cuando la nubosidad disminuirá. Las zonas del sur y interior disfrutarán de cielos despejados hasta la tarde, momento en que la nubosidad de evolución podría dejar lluvias ocasionales en el sur y sureste. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente en el interior, aunque se rozarán los 30°C en medianías del sur y oeste. Viento del norte más intenso en los flancos este y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima de 21°C y máxima de 25°C.
Lanzarote
Intervalos nubosos con mayor presencia de nubes por la mañana en el norte y oeste, y por la tarde en el este, con baja probabilidad de lluvias débiles en ambas franjas. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el interior, donde se prevé alcanzar de forma local los 30°C. Viento flojo a moderado de componente norte.
- Arrecife: mínima de 21°C y máxima de 29°C.
Fuerteventura
Evolución nubosa similar a Lanzarote, con nubosidad matinal en el norte y oeste que se trasladará al este por la tarde, acompañada de baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso en el interior y sur, con potencial de registrar 30°C de forma puntual. Viento flojo a moderado del norte.
- Puerto del Rosario: mínima de 21°C y máxima de 27°C.