El tinerfeño Alexis García recoge el premio de Mejor Pastelero Internacional

El tinerfeño Alexis García recogió este lunes el Premio a Mejor Pastelero Internacional que entrega la Academia Internacional de Gastronomía, en un acto celebrado en la terraza del Hotel Santo Mauro con la asistencia del presidente de la academia española, Luis Suárez de Lezo, quien señaló que “tratamos de llevar un reflejo de lo que está ocurriendo en España, defendiendo proyectos y profesionales que nos resultan sobresalientes”. El menú de la cena fue elaborado por Rafa Peña, chef del restaurante Gresca, en Barcelona.
El restaurante Disfrutar, Vicky Sevilla o Raúl Pérez, entre los premiados
En la categoría de excepcional, está el restaurante Disfrutar, de Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, quienes destacaron la excepción cocina española. Esta es la segunda vez que se otorga este galardón, que hasta ahora solo la había recibido Benjamín Urdaín.También fueron distinguidos Vicky Sevilla, chef del Futuro; Israel Ramírez, sumiller; Rosa Tovar, por su obra De ida y vuelta, editada por Lakshmi Aguirre (Col&Col); el documental El mago del vino, protagonizado por Raúl Pérez y dirigido por David Moncasi en el apartado de Multimedia.
Una larga lista de reconocimientos para el mejor pastelero canario
Alexis García y su compañera Marlene Hernández, que trabajan bajo el nombre de 100% Alexis García en Santa Cruz de Tenerife, cuenta con una larga lista de premios. En 2024, Alexis fue proclamado Mejor Maestro Artesano Pastelero de España y ha sido Mejor Pastelero de Canarias y Premio Manuel Iglesias en los Premios Nacionales de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS.
Guía Peñín convirtió Tenerife en un punto de encuentro del sector vinícola
Guía Peñín volvió a reunir en Tenerife a algunas de las bodegas más destacadas del panorama español en la sexta edición del Salón Selección Tenerife, un encuentro profesional concebido como escaparate de excelencia vinícola y punto de conexión entre elaboradores, profesionales del sector, prescriptores y prensa en Canarias. La cita tuvo lugar el martes 30 de junio, en el Iberostar Heritage Grand Mencey. El salón reunió cerca de 200 referencias elaboradas por 30 bodegas procedentes de 26 zonas vitivinícolas insulares y peninsulares.
Ocho bodegas tinerfeñas estuvieron presentes en el salón de Guía Peñín
Como ya es habitual, el salón Peñín contó con la presencia de bodegas locales canarias, de la mano del Cabildo de Tenerife, colaborador del evento. En esta edición participaron 8 elaboradores de esta isla, que fueron Bodega Encanto de Vilaflor, Bodega Tafuriaste, Bodega Tajinaste, Bodega Viña El Drago, Bodegas Arautava, Bodegas El Lomo, Bodegas Loher y Camino Los Laureles. Asimismo, el evento contó con la asistencia y el apoyo de Valentín Esteban González Évora, consejero delegado del Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife.
La guindilla: desciende el consumo de vino
El sector del vino español está muy preocupado con el descenso del consumo y las dificultades que tienen para defender la rentabilidad de las bodegas. Según datos de la Federación Española de Enología, el consumó cerró 2025 en 9,36 millones de hectolitros tras caer un 5,2% respecto a 2024. Una bajada preocupante que también se registra a nivel mundial, con cifras que no se veían desde 1957. Las razones estriban entre otras en los cambios de hábitos de estilo de vida, moderación por salud y estética y competencia de nuevas bebidas, frente a aquellos que defienden su consumo por razones históricas y culturales.