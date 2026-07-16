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El Tribunal de Justicia de la UE avala la Ley de Amnistía

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo
La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo. EP
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La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) “para la normalización de la situación en Cataluña”, al establecer en dos sentencias vinculantes que la norma no choca con el Derecho de la Unión Europea.

La Justicia europea responde así a dos de las cuatro cuestiones prejudiciales que los tribunales enviaron a Luxemburgo por sus dudas sobre la compatibilidad de la ley con las reglas de la UE; dos asuntos respecto a los que el Abogado General en su dictamen no vinculante de noviembre descartó una “autoamnistía” ni que afectara a intereses financieros de la UE.

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En concreto, las dos sentencias emitidas este jueves por el TJUE responden al Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y otras personas en el uso de fondos públicos para financiar el ‘procés’ y, la segunda, a la Audiencia Nacional sobre el delito de terrorismo por el que investigó a los Comités de Defensa de la República (CDR).

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