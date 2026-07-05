El XV Cuadernos Escénicos se instala en Buenavista del Norte, Guía de Isora e Icod

El XV Festival de Danza Cuadernos Escénicos se celebra entre este lunes, con el inicio de sus talleres, y el 13 de julio. Organizado por el Teatro Victoria y el Ayuntamiento de Buenavista, también llegará a Guía de Isora e Icod, con creadores locales, nacionales e internacionales.
En esta relación figuran Dácil González, Premio Nacional de Danza 2019; Carmen Fumero; los eslovenos Patricija Crnkovic y Tjaša Bucik; la ucraniana Daria Koval; los bailarines Aïcha Kletchio y Yaya Sanou, de la compañía Fientan (Burkina Faso); Daniel Navarro, Alejandro Moya, Rolando Salamé y Arnau Pérez, entre otros. Los artistas presentarán sus piezas y darán talleres junto a jóvenes y colectivos como el Centro Ocupacional de Buenavista y la asociación Apreme, en su apuesta por la inclusión y la diversidad.
PROPUESTAS
Actividades como CineGastroDanza, donde la cocina del restaurante Montenegro -de Seve Díaz y Hotel Hacienda del Conde- se inspira en el talento cinematográfico y de documentación artística que promueve el Fiver Dance Film Festival, y Cuadernos en Ruta, un encuentro de danza, música y medio ambiente, integran el festival.
A la organización del Teatro Victoria y el Ayuntamiento de Buenavista se suma el patrocinio del Cabildo de Tenerife, la Red Acieloabierto, el Ministerio de Cultura y la Fundación CajaCanarias, así como el apoyo de los ayuntamientos de Icod y Guía de Isora y de Casa África.
En un repaso al programa, que puede consultarse en la web cuadernosescenicos.es, la plaza General Eulate de Buenavista alberga el próximo viernes (20.00 horas) la muestra del taller de danza y diversidad de Alfredo del Rosario y el Centro Ocupacional del municipio, a la que seguirán las piezas Sin fichero adjunto, de Erain; El mundo atrás, de Rolando Salamé, y Ombre d’Aïcha, de Fientan. La jornada concluirá (21.30) con CineGastroDanza.
El sábado 11 se celebrará en Buenavista Cuadernos en Ruta (10.45 horas), con la Compañía Carmen Fumero, Abián Hernández, Dácil González, Paloma Hurtado y David Minguillón. Mientras que en Guía de Isora, en la plaza de San Juan (19.30), se mostrarán las propuestas Lola y los lamentos, de Andrea Castro; el taller coreográfico de Arnau Pérez; Pulsaciones x minuto, de Los que faltaban y La Compañía Joven de 180, y Desvelo, de Alejandro Moya.
El domingo, en Buenavista, será el turno (12.00 horas) del taller coreográfico de Arnau Pérez, las piezas Desvelo; About us, de Patricija Crnkovic y Tjaša Bucik, y Pulsaciones x minuto. Ese día, el festival también recala en Icod de los Vinos (19.00), con All clear, de Daria Koval; About us; Pies de gallina, de Ana F. Melero y Luna Sánchez, y el taller de danza y diversidad de Yaya Sanou y Apreme. En este último municipio se clausura el 13 de julio el festival. Se podrán contemplar (19.00 horas) El amor, de Daniel Navarro; Yirri-Koro, de Fientan; Single, de Arnau Pérez, y A ojo, de Dácil González y la compañía de Carmen Fumero.