Elvis Crespo ya está en Tenerife: encapuchado y con gafas de sol para actuar en el Cook Music Fest

Elvis Crespo ya está en Tenerife. El artista puertorriqueño ha aterrizado este sábado en el aeropuerto de Tenerife Norte para participar esta noche en la tercera y última jornada del Cook Music Fest, que se celebra en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
El cantante de éxitos como Suavemente tiene prevista su actuación a las 23:00 horas en una noche marcada por los ritmos latinos y en la que comparte cartel con nombres como Tito Nieves, Luis Enrique, Sergio Vargas o Los Hermanos Rosario.
Su llegada a la Isla no pasó desapercibida. Varios seguidores esperaban al artista en el aeropuerto y grabaron el momento en el que abandonaba las instalaciones. Crespo trató de mantener un perfil discreto, vestido con una sudadera negra con capucha y gafas de sol, aunque no dudó en detenerse para fotografiarse con algunos de los fans que se acercaron a recibirlo.
@alexanderkp_
Elvis Crespo♬ LA GRACIOSA – Quevedo & Elvis Crespo
Uno de los grandes momentos de su actuación llegará con La Graciosa, su colaboración con el artista grancanario Quevedo y uno de los temas más esperados por el público. Será la primera vez que Elvis Crespo interprete la canción en la capital tinerfeña.
El concierto del Cook Music Fest será, además, la única actuación del puertorriqueño en todo el Archipiélago canario dentro de su gira actual, lo que convierte su paso por el festival de Santa Cruz en una cita especialmente señalada para sus seguidores en las Islas.
Elvis Crespo mantiene una estrecha relación artística con Canarias, donde ha actuado en diferentes ocasiones tanto en eventos vinculados al Carnaval como en conciertos y festivales.
De hecho, el artista ya estuvo en Santa Cruz de Tenerife en 2024 de la mano del Cook Music Fest y regresó este mismo año para participar en el Carnaval chicharrero. Su actuación de este sábado supone así su tercera visita consecutiva a la capital tinerfeña.
Con Crespo como uno de los grandes reclamos de la noche, el Cook Music Fest afronta su jornada final en el puerto de Santa Cruz con una programación en la que el merengue y la salsa tendrán un protagonismo especial y con La Graciosa como uno de los momentos llamados a levantar al público.