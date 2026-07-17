En jet privado, con gafas y escoltado: Chayanne ya está en Tenerife para el Cook Music Fest

El cantante puertorriqueño Chayanne ya se encuentra en Tenerife para protagonizar uno de los regresos musicales más esperados de la década en el la Isla. El artista será la estrella principal de la segunda jornada del Cook Music Fest, que se celebra hasta el domingo en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Su actuación se produce tras un histórico primer día que congregó a 60.000 personas.
Chayanne aterrizó en Los Rodeos en un jet privado vistiendo gorra y gafas de sol, un intento de pasar desapercibido que no impidió que fuera reconocido de inmediato, tal y como se aprecia en el vídeo del usuario de TikTok @dieego.rvhz.
El concierto de esta noche supone el regreso del intérprete a los escenarios tinerfeños tras 18 años de ausencia, desde su mítica presentación en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2008.
¿A qué hora actúa Chayanne en el Cook Music Fest 2026?
Su espectáculo está programado para las 22.30 horas, justo después de la intervención de Olga Tañón.
El Cook Music Fest celebra su quinta edición consolidado como uno de los eventos musicales de mayor impacto en Canarias.
La primera jornada del festival ratificó este estatus con un lleno multitudinario gracias a las actuaciones de Farruko, Ivy Queen y Don Omar.
Para la cita de este viernes, denominada Latin Mood, la organización ha diseñado un cartel que combina nombres consagrados y nuevas promesas de la música latina.
El público podrá disfrutar también de las actuaciones de Emily Estefan —hija de Gloria Estefan—, Greeicy y el dúo cubano Gente de Zona, encargado de clausurar los directos de la noche.
Las autoridades locales y el sector turístico prevén que el flujo de asistentes mantenga la tendencia masiva registrada en el arranque del festival.