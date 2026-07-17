Tenerife se rinde al rey: Don Omar se corona ante 60.000 personas

El puerto de Santa Cruz de Tenerife volvió a convertirse este jueves, 16 de julio, en la capital del reguetón. La primera jornada del Cook Music Fest reunió a unas 60.000 personas, donde Don Omar protagonizó uno de los regresos musicales más esperados del año: su vuelta a la capital tinerfeña 22 años después.
El género urbano fue el gran protagonista de una jornada multitudinaria y calurosa que estrenó ubicación, ya bendecida por el papa León XIV, donde se presidió la Santa Misa. El festival se trasladó a unos pocos metros en una zona más amplia del puerto, con mayor capacidad de aforo, que terminó completamente abarrotado por un público dispuesto a cantar, bailar y perrear hasta bien entrada la madrugada.
Mucho antes de que aparecieran las principales estrellas, los DJ Rodrigo Fénix, Wes y el artista grancanario, Juseph, se encargaron de encender el ambiente. Cuando el primer artista subió al escenario, el entusiasmo ya se había apoderado de todo el Puerto de Santa Cruz.
Farruko hace vibrar a Tenerife con ‘Pepas’
Farruko fue el encargado de inaugurar la sucesión de grandes conciertos, quien desplegó sobre el escenario su conocido repertorio de reguetón.
El público respondió desde los primeros temas, aunque el momento de mayor euforia llegó con ‘Pepas’. El éxito internacional retumbó en todo el puerto y convirtió la explanada en una inmensa pista de baile.
La actuación también dejó uno de los instantes más emotivos de la noche. Farruko pidió guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela, un gesto que fue respetado y aplaudido por los miles de asistentes.
Además, el cantante aprovechó su paso por Tenerife para presentar su nuevo sencillo junto a Omar Montes, una de las novedades incluidas en un concierto que sirvió para elevar todavía más la temperatura antes de la aparición de Ivy Queen.
Ivy Queen para su concierto para auxiliar a una joven
La Reina del Reguetón confirmó por qué continúa siendo una de las figuras más respetadas del género urbano. Ivy Queen conectó rápidamente con el público, interactuó de forma constante con sus fans y repasó algunos de los clásicos que han marcado su carrera.
Canciones como ‘Quiero saber’ y ‘Yo quiero bailar’ fueron coreadas por miles de personas. La artista se mostró cercana, enérgica y completamente entregada a un recinto que respondió a cada uno de sus movimientos.
Sin embargo, uno de los gestos más aplaudidos de la jornada se produjo cuando Ivy Queen decidió detener durante unos minutos su actuación. Una joven había sufrido un golpe de calor y se había desmayado entre el público, por lo que la cantante pidió que fuera atendida antes de continuar con el espectáculo.
La reacción de la artista fue reconocida con una fuerte ovación. Una vez comprobado que la afectada estaba recibiendo asistencia, la música volvió a sonar en el puerto de Santa Cruz.
El regreso de Don Omar a Santa Cruz 22 años después
La expectación alcanzó su punto máximo con la aparición de Don Omar. El ‘Rey del Reguetón’ aterrizó en Tenerife para ofrecer el primer concierto de su gira por España y reencontrarse con el público de la Isla 22 años después.
No necesitó más que unos segundos para conquistar el escenario. Las primeras notas de ‘Dale Don Dale’ desataron una explosión de gritos y teléfonos móviles en alto. Las cerca de 60.000 personas congregadas en el recinto corearon uno de los himnos más reconocibles del reguetón.
A partir de ese momento, Don Omar enlazó un éxito tras otro. ‘Dile’, ‘Ojitos chiquititos’ y ‘Danza Kuduro’ pusieron a bailar a todo el puerto de Santa Cruz y demostraron que sus canciones continúan atravesando generaciones.
El cantante puertorriqueño ofreció un recorrido por más de dos décadas de carrera ante un público que llevaba años esperando su regreso. Familias, jóvenes y seguidores que ya lo escuchaban en los primeros años del reguetón compartieron una actuación cargada de nostalgia.
La gran sorpresa llegó con ‘Bandoleros’. Don Omar invitó a Farruko a regresar al escenario para interpretar juntos uno de los temas más emblemáticos del género. El encuentro provocó una reacción ensordecedora entre los asistentes y dejó un momento de “pelos de punta”.
Don Omar terminó coronándose en Santa Cruz. Su actuación confirmó que el puertorriqueño conserva intacta su capacidad para dominar grandes escenarios y convertir cada clásico en una celebración colectiva.
Myke Towers cierra la primera jornada
Después del esperado regreso del ‘Rey del Reguetón’, Myke Towers asumió la responsabilidad de cerrar la primera jornada del festival. El artista mantuvo la energía del público con algunos de sus temas más conocidos, entre ellos ‘Lala’, ‘Girl’ y ‘La falda’.
Su actuación puso el punto final a una noche en la que varias generaciones del género urbano compartieron escenario. Desde los clásicos de Ivy Queen y Don Omar hasta los éxitos más recientes de Myke Towers, el festival ofreció un recorrido por la evolución del reguetón.
Más allá de la música, el Tenerife Cook Music Fest contó con una noria gigante, una zona comercial con puestos de tatuajes, maquillaje y accesorios, y un gran área gastronómica.