Tenerife Cook Music Fest: comienza la celebración

Los sonidos urbanos con acento latino protagonizaron este viernes la primera jornada del Cook Music Fest en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Urban Mood, que así se llamó la propuesta inaugural de la quinta edición del festival, contó con un cartel encabezado por Don Omar.
Pero mucho antes de que el Rey del Reguetón apareciera sobre el escenario, el Tenerife Cook Music Fest 2026 abrió sus puertas para vivir su primer y caluroso día. Y la gente no se hizo esperar, hasta abarrotar un recinto de más de 60.000 metros cuadrados que, además de la música con acento hispano, ofrece una noria gigante, una zona market con tatuajes, maquillaje y accesorios, así como un área gastronómica con más de veinte opciones.
Los dj Rodrigo Fénix, Wes y Juseph fueron los encargados de acompañar una cita que, para cuando actuó el primer artista, Farruko, llevaba tiempo contagiada por el entusiasmo. Y la actuación de Carlos Efrén Reyes Rosado, ese es su nombre, dobló la apuesta con su mezcla de reguetón, pop y hip hop latinos.
Luego llegó el turno de Ivy Queen, palabras mayores. Y si Don Omar es el Rey del Reguetón, ella es la Reina. La artista llegó a Tenerife con su Killa Queen Tour, que, como ella misma ha explicado, simboliza a “la mujer que ha conquistado cada batalla sin perder su esencia”.
A esas alturas de la fiesta, las expectativas eran inmejorables. Y Don Omar respondió a ellas como solo él sabe hacer. El artífice de éxitos como Ojitos chiquitos, Guaya Guaya, Danza kuduro o Dile, entre tantos otros, derrochó energía y complicidad ante el público, tinerfeño y también venido de otras latitudes. Al cierre de esta edición, estaba previsto que el último en subir al escenario fuese Myke Towers.