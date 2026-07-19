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Encuentran el cadáver de una persona en una cueva de Tenerife

Se está a la espera de que la autopsia pueda esclarecer las posibles causas del fallecimiento y la identidad de la persona
Tres detenidos por el violento asalto que costó la vida a un anciano británico en Tenerife
Policía Nacional
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La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una persona en una cueva en una zona costera de Santa Cruz de Tenerife, según han confirmado a EFE fuentes del cuerpo policial.

Por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte y se está a la espera de que la autopsia pueda esclarecer las posibles causas del fallecimiento y la identidad de la persona.

El cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde cerca de Acorán por agentes del cuerpo y del suceso la Policía Nacional ha informado este domingo.

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La investigación la dirigen agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

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