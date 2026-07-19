Encuentran el cadáver de una persona en una cueva de Tenerife

La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de una persona en una cueva en una zona costera de Santa Cruz de Tenerife, según han confirmado a EFE fuentes del cuerpo policial.
Por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte y se está a la espera de que la autopsia pueda esclarecer las posibles causas del fallecimiento y la identidad de la persona.
El cuerpo fue encontrado el viernes por la tarde cerca de Acorán por agentes del cuerpo y del suceso la Policía Nacional ha informado este domingo.
La investigación la dirigen agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
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