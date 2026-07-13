Espacio Bronzo inaugura el viernes la sexta edición de su colectiva ‘Menudencias’

Espacio Bronzo inaugura este viernes, 17 de julio (20.00 horas), la exposición colectiva Menudencias VI. La casa, con miniaturas escultóricas y literarias. La muestra con la que Bronzo clausura la temporada de exposiciones se podrá visitar hasta el 11 de septiembre en la sala lagunera situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña.
El proyecto expositivo está integrado por obras de Atilio Doreste, Atri Galván, Cristina Temes, Dion Blake, Eilyn Amores, Evelina Martín, Fayna Martín, Felipe Hodgson, Gervasio Cabrera, Juan López Salvador, María Isabel, Mariángeles Fernández, Marina Rodríguez, Nela Ochoa, Pepa Alemán, Pilar Cotter, Pura Márquez, Raquel Plans, Simonetta Pisani, The Art Teacher, Tomás Rodríguez y Ventura Alemán.
Los autores que firman los textos son Ana I. Robles, Antonio Martín Piñero, Carmensa León, Cecilia Domínguez Luis, Elisa Anceaume, Ernesto Rodríguez Abad, Gregorio Sosa, Isabel Expósito, Roberto Toledo Palliser, Víctor J. Ruiz, Pepa Alemán y Rosario Rodríguez Vidal.
La propuesta del equipo de Bronzo a los 33 autores participantes este año se centra en la idea de la casa. La sala invitó a 22 artistas plásticos y a 12 escritores a compartir esta propuesta; la suma de artistas da 33 porque una de ellas presenta dos obras, una plástica y otra literaria.
Al seleccionar las piezas para esta exposición, entre las propuestas de artes plásticas presentadas, se han privilegiado las obras en tres dimensiones, dado que la iniciativa se desarrolla en una sala especializada en el arte escultórico. El resultado es un conjunto de obras de pequeño formato, tanto en escritura como en escultura, estas últimas elaboradas en una gran diversidad de materiales y técnicas.
El texto que enmarca la presentación de la exposición ante el público y que acompaña el catálogo de la exposición, firmado por integrante del equipo de Bronzo Ventura Alemán, fue entregado a los artistas invitados para impulsar su acción artística. El punto de partida es la constatación de que “la casa es una de las metáforas más utilizadas en el arte y la literatura” y, “en la plástica, especialmente en el siglo XX, toma un lugar autónomo, de símbolo”, transmutado en “un espacio ampliado del sujeto, un segundo cuerpo, el escenario de la vida, la primera fase del ser hacia el mundo, una sala de descompresión, un limbo”.
HOMENAJE
La coincidencia de la presentación de la exposición con el principio del verano aspira a fijar un punto de encuentro y una despedida festiva de la temporada de exposiciones, cuando, habitualmente, hasta hace seis años, la sala había estado vacía. La cita anual en Espacio Bronzo a comienzos del verano en torno al arte en pequeñas dimensiones rinde homenaje a la experiencia artística de la Bienal de Miniaturas que enraizó en Bajamar, de gratísimo recuerdo para público y artistas.
Guiados por la memoria de ese sueño de miniaturas con olor a salitre y fiesta en Bajamar, Espacio Bronzo impulsa este proyecto artístico, que aspira a desarrollar cada año, bajo el epigrama de Menudencias y con una convocatoria temática específica. “Con Menudencias homenajeamos en Espacio Bronzo aquella preciosa iniciativa que obedecía a una dinámica de experiencias y vidas compartidas en el entorno de Bajamar, sin pretender ser su continuación”, señala el equipo de Bronzo.
Para Bronzo, el término menudencia representa mejor este proyecto que la palabra miniatura, más relacionada con la imagen plana. Asimismo, como ya ha ocurrido en otras experiencias expositivas en la sala lagunera, las obras en tres dimensiones van acompañadas por la poesía, que la gente de Bronzo considera “nuestra hermana en las artes escritas”. Preferiblemente, se pidieron piezas tridimensionales, que puedan inscribirse en un cubo imaginario de 7 x 7 x 7 centímetros, y, dado que entre los artistas invitados hay pintores, grabadores, dibujantes y fotógrafos, se les invitó a presentar piezas tridimensionales, una propuesta que no es una condición obligatoria.