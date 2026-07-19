Estrella y Chiara, las bailarinas canarias que ya son campeonas del mundo en el Global Dance Open 2026

Las bailarinas canarias Estrella Jiménez y Chiara Cozza se han proclamado campeonas del mundo en la final del Global Dance Open 2026, celebrada este fin de semana en San Sebastián. Las jóvenes intérpretes lograron la medalla de oro tras alcanzar una valoración de 95,83 puntos en el prestigioso certamen internacional.
El éxito de las artistas supone un importante reconocimiento para las artes escénicas de las Islas. El triunfo consolida el talento insular en uno de los escaparates coreográficos con mayor proyección para escuelas, nuevos creadores y jóvenes profesionales de la danza a nivel mundial.
La cita internacional del Global Dance Open reúne cada año a miles de bailarines de diferentes edades, estilos y nacionalidades, quienes son evaluados por un jurado de alto nivel técnico. Conseguir el campeonato del mundo visibiliza la preparación y el sacrificio logístico que afrontan los artistas de nuestro Archipiélago para competir en los circuitos exteriores más exigentes.
Un triunfo de 95,83 puntos tras meses de esfuerzo
El título mundial se selló con una puntuación de 95,83 puntos, un registro que evidencia la excelencia técnica de la propuesta canaria en la capital guipuzcoana. La delegación isleña superó a competidores de diversas disciplinas en una final caracterizada por la máxima exigencia en la ejecución, la expresividad y la capacidad escénica sobre las tablas.
Tras recibir la confirmación oficial del oro, las dos bailarinas compartieron su emoción a través de las redes sociales. En un mensaje dirigido a sus seguidores, Jiménez y Cozza recordaron que este galardón es el resultado directo de un largo proceso de preparación. Una medalla de estas características no se entiende sin “horas de trabajo, sacrificio, lágrimas, caídas y esfuerzos”, expresaron las jóvenes campeonas.
Reconocimiento internacional para la danza en Canarias
La victoria de Estrella Jiménez y Chiara Cozza sirve de estímulo para el trabajo formativo que realizan las distintas academias de danza en el territorio regional. La constancia y el trabajo en equipo fueron las claves destacadas por las propias artistas para asimilar la presión de una final internacional.