Eva Soriano cierra esta noche las jornadas feministas de CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias clausura este viernes sus jornadas Te “ríes” como una niña con el espectáculo Disfrutona, de Eva Soriano. La sesión comienza a las 20.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Toda la información, así como la venta de entradas, se halla disponible en la web www.cajacanarias.com.
Con Disfrutona, Eva Soriano presenta un monólogo fresco y deslenguado donde se lanza a una introspección tan absurda como honesta. Un torrente de pensamientos sin filtro, como hablar solo frente al espejo después de la ducha, para reírse de lo ridículo, de no tener ni idea de nada y, aun así, disfrutarlo a lo grande. Humor cercano, caótico y muy disfrutable que pondrá el cierre a las jornadas Te “ríes” como una niña.
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Con esta iniciativa, la Fundación CajaCanarias ha abordado, a través de dos foros con destacadas cómicas del panorama nacional, los obstáculos y estigmas a los que se enfrentan las mujeres a la hora de desarrollarse dentro del mundo del humor; la discriminación por edad y sexo; la precariedad laboral, así como la falta de una comunidad que las respalde.
A su vez, este espacio de debate ha querido visibilizar el papel que desempeñan las industrias productoras, el desarrollo de nuevas líneas de comedia que contribuyen a la perpetuación de discursos machistas o de los roles de género, así como la forma de abordar, desde el papel de cómicas, aquellas temáticas que no han sido tradicionalmente asociadas a la mujer, entre otros aspectos.
Eva Soriano es hoy una de las voces más reconocibles del humor y la radio en España. Desde joven mostró interés por el mundo artístico, especialmente por la música y la interpretación. Aunque inicialmente estudió Turismo, pronto orientó su carrera hacia las artes escénicas, formándose de manera amplia en interpretación para teatro, cine y televisión, así como en teatro musical, expresión corporal y teatro gestual.
Comenzó a ganar visibilidad en el circuito de comedia en vivo, participando en monólogos y concursos humorísticos. El gran salto llegó con su participación como colaboradora en programas de televisión como Late Motiv, donde destacó por un humor directo, irónico y muy expresivo. También se consolidó como una de las voces más reconocibles de la radio española.