Ya son al menos 2.954 los muertos y 16.592 los heridos por los terribles terremotos en Venezuela

El último balance oficial por los potentes terremotos registrados hace más de una semana en el centro de la costa de Venezuela eleva a casi 3.000 los fallecidos y a más de 16.500 los heridos.
El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, informó ayer de que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el pasado 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.
Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que detallaron asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.
En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno venezolano. “Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate. Más de 3.000 efectivos internacionales han participado activamente junto a nuestros equipos en las tareas de búsqueda y salvamento. ¡Gracias!”, destacó Rodríguez.
Además, el último balance oficial de este sábado eleva a 34 los españoles fallecidos por este doble terremoto, dos muertos más que la última estimación del pasado viernes, mientras que el total de desaparecidos ha sido rebajado de 142 a 140 y todavía quedan 11 españoles localizados que están sepultados bajo los escombros provocados por los seísmos.
Acompañando a esta nueva estimación, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recalcado que “estás abiertas” todas “las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas”, y ha reiterado a los españoles ubicados en Venezuela que “las utilicen”.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comprometió ayer el apoyo de los servicios de cooperación españoles “al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario”. En un acto en la localidad lucense de A Fonsagrada, el ministro ha recordado que “el sufrimiento del pueblo” de Venezuela “también golpea evidentemente a los españoles”, y trasladó sus condolencias “a los familiares y amigos de esos 34 españoles ya fallecidos”.