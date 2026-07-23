Fat Dog, Getdown Services, Ibibio Sound Machine y Bodega: llega el Phe Festival más internacional

La undécima edición del Tenerife Phe Festival, que se celebra el 4 y el 5 de septiembre en Puerto de la Cruz, vuelve a contar con un cartel de artistas internacionales, nacionales y canarios que en su gran mayoría desafían los estilos tradicionales. Un total de 18 propuestas musicales desfilarán por dos escenarios, a los que se suma un tercero, Phe Club, dirigido a la música de baile, con primeras figuras de la escena electrónica.
Así se expuso este miércoles en un encuentro informativo que contó con la presencia del alcalde, Leopoldo Afonso; la concejala de Cultura y Turismo, Desiré Díaz; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha.
De igual modo, estuvieron la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani; el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto; Carlos Ulises Salazar, codirector del festival, y la comisaria de Phe Gallery, Beatriz Roca. El acto se cerró con la actuación de Just Beca, una de las artistas que participan en el festival.
SONIDO BRITÁNICO
El cartel de este año está presidido por dos formaciones británicas, Fat Dog y Getdown Services, que actúan por primera vez en Canarias. En Phe Festival estarán los también británicos Ibibio Sound Machine, con Eno Williams al frente, Arxx, Faeda y Ona Mafalda, la banda neoyorquina Bodega, que igualmente debuta en las Islas, y la cantante argentina Natalia Doco.
En cuanto al panorama nacional, estarán Carlos Ares, Rufus T. Firefly y Barry B; los madrileños VVV [Trippin’ You] y los bilbaínos Ezezez, a lo que se suma un elenco de proyectos canarios, como son los de Good Franco, Xerach, Belice, Choclock y Pequeña Alaska, este último de Puerto de la Cruz.
A los dos escenarios para música en directo, Heineken y Deichmann, se añade un tercero electrónico, Ron Guajiro Phe Club, con programación continua desde la apertura del recinto hasta el cierre. En cabina estarán artistas como Phil Hartnoll (Orbital), Alexis Taylor (Hot Chip), Roman Flügel o Yung Prado, entre otros y otras. El line up de Phe Club también incluye a Just Beca y Candela, Isla Sonido, Mostany, Emma Play & Mr. Paradise, Bobby Bob, El Chico & Jessy La Ley y La Brega.
Con motivo del reciente terremoto en Venezuela, parte de la recaudación por la venta de entradas se destinará a financiar la ayuda humanitaria que precisa la población. El festival realizará una aportación inicial de 2.000 euros y destinará de forma directa el 5% de los ingresos obtenidos por la venta de localidades desde el inicio de la catástrofe. Toda la recaudación será canalizada a través del Comité de Emergencia Español.
Los abonos y entradas del festival están a la venta en el enlace web https://tickety.es/event/phe-festival-2026. Y toda la información, en phefestival.es.
‘PHEXPERIENCES’
El festival ofrece de nuevo una programación de actividades paralelas, las PheXperiences, que incluye el proyecto expositivo Phe Gallery para jóvenes artistas; Phe Wine, un encuentro en torno a la cultura del vino; la cita de deportes acuáticos BMX Water Jump, que celebra su sexta edición el 4 de septiembre, y el ya tradicional Phe Yoga, el día 5.
Entre las novedades de esta edición, Phe Gallery, que se inaugura el 7 de agosto, cambia de ubicación su novena entrega y se traslada al Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (Macew). Asimismo, se recupera el campeonato Urban Sports (BMX, skate, scooters) en el skatepark de San Antonio, el 4 y el 5 de septiembre.