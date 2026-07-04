Fientan cierra la temporada del Teatro Victoria

El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife clausura este sábado (19.30 horas) su temporada con un programa doble protagonizado por la compañía Fientan, de Burkina Faso.
Yaya Sanou, director de la compañía y creador de un método para el fomento de las artes y la danza en personas con discapacidad, presentará sobre el escenario su solo Yirri-Koro, que conecta la fuerza de los ancestros con la mentalidad de la juventud y de la modernidad.
Pero antes será el turno de la bailarina sorda Aïcha Coulibaly con Ombre d’Aïcha, donde relata la lucha por renacer y por transformar su dolor en energía creativa por medio del movimiento.
TE PUEDE INTERESAR