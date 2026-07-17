‘Fimucité 20 Red Carpet Gala’: un fin de fiesta por todo lo alto se celebra en el Auditorio de Tenerife

El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité), al frente del cual se halla el compositor y director de orquesta Diego Navarro, entra en la recta final de su vigésima edición con los conciertos en el Auditorio de Tenerife. A la celebración se suman como invitados dos referentes del género: los compositores Stephen Warbeck y John Corigliano.
El tramo final de Fimucité se presentó este jueves en un encuentro en el que participaron Diego Navarro; Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Asimismo, estuvieron Warbeck, Corigliano y la directora de orquesta irlandesa Eímar Noone.
Ganador del Óscar por Shakespeare in Love, Stephen Warbeck regresa a Fimucité 15 años después. Autor de partituras tan reconocidas como las de Billy Elliot o La mandolina del capitán Corelli, iba a protagonizar ayer un encuentro de la Film Scoring Academy de Fimucité, en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña.
John Corigliano, con más de 60 años de trayectoria, por primera vez asiste a un festival de música de cine tras aceptar la invitación de Fimucité. El compositor estadounidense, ganador del Óscar por El violín rojo, es una figura capital de la música contemporánea. El estreno en España de su Chaconne for violin and orchestra forma parte del concierto de clausura. Corigliano también participó en una cita de la Film Scoring Academy.
En la programación en el Auditorio de Tenerife figuró ayer el estreno en España de John Williams Reimagined, una producción de Robert Townson. Simone Pedroni (piano), Sara Andon (flauta) e Irene Alvar (violonchelo) proponen un recorrido por la obra de Williams, recuperando piezas menos interpretadas junto a algunos de sus títulos más icónicos, en un espectáculo narrado por el propio Townson. El concierto, que agotó las entradas hace semanas, se repite el sábado (19.00 horas) en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y aún quedan localidades.
También sonará en esta cita parte de la música de La Guerra de las Galaxias, que hoy viernes y mañana sábado protagoniza en el Auditorio de Tenerife Star Wars: A New Hope in Concert. La propuesta combina la proyección del film de 1977 con la interpretación de su banda sonora, compuesta por John Williams. La Sinfónica de Tenerife, dirigida por Eímear Noone, dará vida a esta experiencia sinfónica y cinematográfica.
El broche final llega el domingo con la Fimucité 20 Red Carpet Gala, dirigida por Diego Navarro, una gran celebración que recorrerá algunas de las partituras más emblemáticas de la historia del cine. La gala contará con la Sinfónica de Tenerife, el Tenerife Film Choir junto a Camerata Lacunensis, con la dirección de Juan Ramón Vinagre, y los solistas invitados Javier Comesaña (violín), Marcos Pérez (saxofón alto), Diego Pérez (violonchelo eléctrico), Juan Carlos Cantero (bansuri), Gonzalo de Araoz (guitarras), Satomi Morimoto (teclados), junto a las voces de Cristina Ramos, Estefanía Rodríguez, Aborá Cel, Zuleyma Medina y Ciro Moreno. Las entradas están agotadas.
Fimucité 20 cuenta con el apoyo como máximo patrocinador de Turismo de Tenerife, a través de la marca turística del destino Tenerife Despierta Emociones, y del área de Cultura del Cabildo. Asimismo, patrocinan los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna, y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno autonómico, con la implicación de la Sinfónica y el Auditorio de Tenerife, además de otros colaboradores.