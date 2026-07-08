Fred. Olsen Express, 52 años acercando Canarias desde el mar

Hay empresas que solo desarrollan su actividad y otras que, con el paso del tiempo, terminan formando parte de la vida cotidiana de un territorio. Desde hace 52 años, Fred. Olsen Express pertenece a esta segunda categoría. Su historia está ligada a la de miles de canarios que cruzan el mar para reunirse con sus familias, acudir a una cita médica, estudiar, trabajar o simplemente descubrir otra isla. Una relación construida viaje a viaje y resumida en un lema que refleja su esencia: contigo desde siempre.
Todo comenzó el 8 de julio de 1974, cuando el Ferry Gomera realizó su primera travesía entre Los Cristianos y La Gomera, con 399 pasajeros a bordo y una plantilla de apenas 40 trabajadores. Aquella conexión supuso un antes y un después para la movilidad interinsular y marcó el inicio de un proyecto que no ha dejado de crecer junto a Canarias.
Cinco décadas después, se ha consolidado como la naviera de referencia del archipiélago. Con una plantilla de más de 1.000 personas, una flota formada por barcos de alta velocidad, miniferris y buques de carga, opera siete líneas interinsulares, una ruta costera en la Isla Colombina y la conexión con la Península a través de Huelva. Solo en 2025 alcanzó cuatro millones de pasajeros transportados, además de un millón de vehículos y 80.000 mascotas.
Su aportación va mucho más allá de estas cifras. Fred. Olsen Express desempeña un papel esencial para la cohesión territorial y el desarrollo económico de las islas, favoreciendo la movilidad de residentes y visitantes, generando empleo local de calidad y garantizando el abastecimiento mediante su servicio de carga, que conecta diariamente el archipiélago y enlaza con la Península en menos de 48 horas.
La canariedad también navega a bordo de sus barcos. Gracias a los acuerdos con GMR y otras entidades del sector primario, su cafetería incorpora productos elaborados en las islas. Esta apuesta se suma a iniciativas de sostenibilidad, accesibilidad, protección del medio marino y colaboración con entidades sociales que refuerzan su compromiso con el bienestar de la comunidad.
Después de más de medio siglo, Fred. Olsen Express sigue demostrando que conectar Canarias significa mucho más que unir puertos: significa acercar personas, crear oportunidades y contribuir al desarrollo de unas islas que tienen en el mar su principal nexo de unión.