A mes y medio de que venza el plazo legal para pagar las devoluciones de la declaración de la renta, más de 1,5 millones de contribuyentes siguen esperando a que la Agencia Tributaria les ingrese el dinero de su Renta 2025. Así se desprende de una estimación elaborada por TaxDown a partir de los datos de sus propios clientes y de las cifras oficiales de la Agencia Tributaria.
Según los datos de la Agencia Tributaria al cierre de la campaña, 16.376.128 contribuyentes presentaron una declaración con solicitud de devolución, por un importe total de 14.089 millones de euros. A 2 de julio, Hacienda ya había abonado 12.953.787 devoluciones, por lo que en ese momento quedaban más de 3,4 millones de contribuyentes pendientes de cobro.
De los cientos de miles de declaraciones de la renta a devolver que se presentaron a través de TaxDown, a mediados de noviembre Hacienda aún no había pagado alrededor del 10%. Trasladando este porcentaje al conjunto de contribuyentes con derecho a devolución, serían unos 1,6 millones de personas las que todavía no han recibido su dinero, con más de 2.000 millones de euros pendientes de pago.
En el caso de Canarias, según los datos de la Agencia Tributaria, 810.174 contribuyentes presentaron una declaración con solicitud de devolución, por un importe total de 730 millones de euros. A 2 de julio, Hacienda ya había abonado 644.330 de esas devoluciones, por lo que entonces quedaban 165.844 pendientes de cobro. Aplicando el mismo porcentaje, a mediados de noviembre serían unos 80.000 canarios los que todavía no han recibido su devolución, con alrededor de 104 millones de euros pendientes de pago.
Los motivos de retraso de la devolución pueden ser de diversa índole
El caso más probable es que la devolución aún no haya sido pagada porque esté pasando por una comprobación o una revisión particular, según informan desde TaxDown. Sin embargo, en el caso de las declaraciones de la renta de los trabajadores autónomos, la Agencia Tributaria suele ir un paso más allá y analizar posibles irregularidades en la comunicación de los ingresos o los gastos o realizar comprobaciones cuando estos gastos no se correspondan con la actividad profesional correspondiente. También puede haber datos incorrectos, ingresos que no se ajusten con los que maneja Hacienda o gastos que no se hayan reflejado. La lista de motivos de esta comprobación puede ser de lo más variada.
El estado de nuestra solicitud se puede consultar en la web de la Agencia Tributaria
Para comprobar en qué estado se encuentra la devolución de nuestra declaración de la renta, la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes este servicio a través de su web dentro del apartado Renta 2025, al que se puede acceder mediante certificado electrónico, a través de Cl@ve o con el número de referencia de nuestro borrador.
“Su declaración se está tramitando”, “Su declaración está siendo comprobada” o “Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria” son los mensajes más comunes que puede encontrarse el contribuyente.
Y dependiendo de la tramitación final de la solicitud, pueden darse distintos casos. Por un lado, que el resultado acabe siendo a pagar y no a devolver. En este caso, puede o no haber sanción para el contribuyente dependiendo del tipo de error que generó esta discrepancia en el resultado.
Por otro lado, puede ocurrir que el resultado sea a devolver pero menos de lo que declaró el contribuyente. En este otro caso, la Agencia Tributaria tendría que pagar intereses pero solo por la parte resultante de la liquidación. Es decir, si se solicitaron 300 euros y finalmente le corresponde al contribuyente una devolución de 50 euros, esos intereses aplicarán únicamente sobre la cantidad final adeudada, informan desde TaxDown.
Por último, puede ocurrir que efectivamente el importe de la devolución sea correcto y la Agencia Tributaria se haya retrasado en el pago. En este caso, Hacienda tendrá que pagar al contribuyente los intereses correspondientes al tiempo que haya tardado en hacer la devolución.
¿Qué intereses de demora aplican si Hacienda se retrasa en el pago de la devolución?
Tal y como explica Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown, “aunque no es habitual que Hacienda se retrase, a veces ocurre. De hecho, la propia ley de IRPF prevé esta demora en su artículo 103, en el que se explica que el ingreso se realizará “dentro de los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la declaración”. Como la campaña terminó el 30 de junio, ese plazo vence a finales de diciembre. Si Hacienda no ha pagado la devolución el 31 de diciembre, tendrá que abonar intereses de demora al contribuyente. Y en el caso de que la declaración se haya presentado fuera de plazo, estos seis meses se computarán desde la fecha de su presentación”.
Estos intereses de demora serán del 4,0625% anual desde la fecha en que expire ese plazo de seis meses hasta la fecha en que se ordene el pago. Este porcentaje lo fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado y se mantiene en el 4,0625% desde 2023, cuando subió desde el 3,75%, debido a la prórroga de los Presupuestos.
En cualquier caso, todos los contribuyentes recibirán una notificación por parte de Hacienda informando de los intereses de demora que correspondan en cada caso.